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Politico: Украинские пилоты не могут начать обучение полетам на F-16 из-за незнания английского

05 августа 2023, 13:46

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Недостаточный уровень знания английского языка среди украинских пилотов оказался серьезной проблемой для начала их обучения полетам на истребителях F-16. Поэтому пред тем, как приступить к занятиям с самолетами, приходится организовывать языковые курсы.

Как пишет издание Politico, только восемь украинских пилотов, знающих английский язык, готовы приступить к непосредственному изучению правил эксплуатации и летных характеристик F-16. Еще 20 человек, которые «немного говорят по-английски», в августе начнут заниматься на языковых курсах, организованных для них в Великобритании. Вероятно, именно их имел ввиду президент Зеленский, когда говорил, что летчики ВСУ уже в августе приступят к занятиям по овладению навыками управления западной летной техникой.

Вместе с тем, дата начала фактического обучения пока так и остается неизвестной. В администрации Вашингтона ожидают официального предложения по обучению от европейских союзников США и надеются получить его в ближайшее время. Возможно, процесс обучения будет проходить в Дании и Нидерландах.

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#сша
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#язык
#всу
#зеленский
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Скотт Риттер: Российские войска возьмут Одессу после разгрома частей ВСУ
05 августа 2023, 14:56

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

В случае дальнейшего конфликта российские войска разгромят Вооруженные силы Украины и освободят Одессу, Харьков и Николаев. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он заявил, что если киевские власти будут слишком долго тянуть и не соглашаться на переговоры, то Россия будет просто вынуждена двигаться дальше на запад, чтобы ликвидировать оставшиеся угрозы. После разгрома ВСУ, которые сильно обескровлены провалившимся контрнаступлением, российские ВС освободят Одессу, Харьков и Николаев, считает экс-разведчик.

Украинцы ведут опасную игру без особых шансов на выигрыш, полагает Скотт Риттер. Российским военным придется брать эти города, чтобы отодвинуть угрозу как можно дальше от своих границ. А взяв их однажды, обратно они их уже не отдадут, сказал в заключение бывший разведчик.

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#сша
#россия
#всу
#запад
#переговоры
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Беспилотный катер в Черном море близ Севастополя уничтожен
05 августа 2023, 14:42

Фото: сайт Кремля

Днем в акватории Черного моря неподалеку от Севастополя был обнаружен надводный беспилотный катер. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о его уничтожении российскими моряками.
В своем телеграм-канале глава администрации Севастополя написал, что безэкипажный катер был уничтожен силами Черноморского военно-морского флота на большом удалении от берега в севастопольской морской зоне.

Михаил Развожаев также сообщил о снятии всех ограничений на передвижение малых речных судов и восстановление движения водного транспорта в Севастопольской бухте и на Балаклавском рейде. Он также поблагодарил горожан за проявленное спокойствие и выдержку и отсутствие какой-либо паники.

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#севастополь
#чёрное море
#флот
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МО РФ: Российские военные освободили посёлок Новосёловское в ЛНР
05 августа 2023, 14:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Министерство обороны РФ сообщило о том, что российские военные заняли населённый пункт Новосёловское в ЛНР.
Военные в районе Новосёловского отразили четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Во время боевых действий в этой местности, ВСУ потеряли 140 военнослужащих за сутки, а также большое количество боевой техники.

Кроме того, российские военные «улучшили положение» по переднему краю в Харьковской области и вблизи населённых пунктов Ольшана и Першотравневое.

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#украина
#россия
#лнр
#сво
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В морской зоне Севастополя обнаружен беспилотный катер
05 августа 2023, 12:51

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Корабли Черноморского флота РФ обнаружили в прибрежной зоне Севастополя безэкипажный катер. В настоящее время военные пытаются его уничтожить.
Как написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев, катер пока продолжает движение, однако предпринимаются все необходимые меры по его уничтожению. В настоящее время спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Но эвакуировать людей с пляжей нет необходимости, добавил глава города.

Михаил Развожаев подчеркнул, что ситуация находится целиком под контролем российских моряков. Он призвал людей не поддаваться панике и пообещал, что движение малых судов будет в полном объеме восстановлено после 13 часов, когда будут сняты все ограничения.

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#губернатор
#пляжи
#движение
#ограничения
#меры
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МО РФ: Российские артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА
05 августа 2023, 09:27

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные огнем артиллерии уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецка. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Вотсток» Олег Чехов.
Он также добавил, что огнем реактивной артиллерии в районе Новоивановки была уничтожена буксируемая гаубица «Мста-Б». Кроме того, гаубичная артиллерия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы противника западнее Золотой Нивы, украинский минометный расчет около Новодонецкого и гранатометный расчет севернее Урожайного, передает ТАСС.

Также начальник пресс-центра рассказал, что части группировки «Восток» сорвали попытку ротации украинских войск в районе населенного пункта Никольское в ДНР. Также северо-западнее села Приютное была обнаружена и уничтожена минометным огнем разведгруппа ВСУ.

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#днр
#всу
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Новый дрон-камикадзе «Гастелло» начали производить в России
05 августа 2023, 08:06

Фото: istockphoto/Teamjackson

В России началось производство нового беспилотника-камикадзе «Гастелло». Его разработка велась с учетом замечаний и пожеланий операторов БПЛА, участвующих в специальной военной операции.
Как рассказал РИА Новости один из инженеров-разработчиков аппарата, дрон сможет летать в ночное время и в темное время суток. Беспилотник будет работать по принципу FPV (First Person View, вид от первого лица). Оператор, который будет им управлять, сможет увидеть панораму с видеокамеры с помощью монитора, видеошлема или видеоочков.

В настоящее время проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц, рассказал собеседник агентства. Коптеры, которые собирают на новой конвейерной линии, на 30% состоят из деталей российского производства. В частности, это карбоновые рамы и корпуса. В ближайшее время количество отечественных комплектующих в беспилотнике «Гастелло» будет доведено до 95%, сообщил инженер.

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#беспилотник
#дрон
#оператор
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Военный эксперт Дандыкин заявил о неуязвимости новых ракет РВВ-МД2, созданных для Су-57
05 августа 2023, 06:22

Фото: iStock/scaliger

Ракеты пятого поколения РВВ-МД2, которые созданы для истребителя Су-57, практически несбиваемы и, по сравнению со своими предшественницами и конкурентками, обладают поистине потрясающими характеристиками. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин
«Это ракеты класса «воздух-воздух». Они применяются для того, чтобы одержать победу в воздухе. С учетом того, что количество их будет приличное, <...> наш самолет в выигрышной позиции по отношению к самолетам вероятного противника», — пояснил Дандыкин.

По словам каперанга запаса, благодаря новым ракетам ещё более усилится превосходство российской армии в воздухе, которое многие западные эксперты считают главным сдерживающим фактором того, что украинское контрнаступление затягиваетсяю

Ракета РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57. Она оснащена линией радиокоррекции, позволяющей уточнять координаты цели прямо с борта самолета и повышая, таким образом, вероятность поражения техники противника. Кроме того, у новой ракеты есть многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.

Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, которые опережают разработки США
Впервые в ракетах подобного типа применена инерциальная система управления. Благодаря ей, боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов — только лишь на основе расчетов, исходящих из его предыдущего положения в пространстве. Аналогичные разработки в США отстают от наших на 5-10 лет.

Ранее американское издание Military Watch посчитало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ. По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.

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#ракета
#самолёты
#экспертное мнение
#военная техника
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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
04 августа 2023, 23:53

Фото: iStock/LeMusique

Сирены воздушной тревоги прозвучали вечером в пятницу в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных официальному Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Вечером 3 августа сообщалось о взрывах в Сумской области Украины. По данным украинских СМИ взрывы звучали в районе аэродрома Шостка, а также складов с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом воздушную тревогу на территории области не объявляли.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Украинский генерал заявил, что российские войска могут дойти до Киева за 12 часов
Генерал ВСУ Кривонос: Российские войска могут дойти до Киева за 12 часов
04 августа 2023, 21:54

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Украинские власти недооценивают мощь российской армии, которая, при желании, может дойти до Киева за 12 часов, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканалу «Прямой».
«Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они способны дойти до Киева за 12 часов», - прокомментировал ситуацию Кривонос.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы РФ смогут освободить Харьков без особого труда.

«ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков», - прокомментировал ситуацию Риттер.

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#киев
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