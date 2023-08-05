Politico: Украинские пилоты не могут начать обучение полетам на F-16 из-за незнания английского

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Недостаточный уровень знания английского языка среди украинских пилотов оказался серьезной проблемой для начала их обучения полетам на истребителях F-16. Поэтому пред тем, как приступить к занятиям с самолетами, приходится организовывать языковые курсы.
Вместе с тем, дата начала фактического обучения пока так и остается неизвестной. В администрации Вашингтона ожидают официального предложения по обучению от европейских союзников США и надеются получить его в ближайшее время. Возможно, процесс обучения будет проходить в Дании и Нидерландах.
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Александр Бойцов