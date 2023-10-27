Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд долларов Украине

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На саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Словакии Роберт Фицо выступили против выделения Украине 50 миллиардов долларов, пишет Poititco со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Свою позицию Фицо обосновал высоким уровнем коррупции в украинском правительстве. Глава Словакии также выразил отсутствие поддержки в военном аспекте в отношении Киева.
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