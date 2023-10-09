Политик Филиппо заявил, что оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev
Американское оружие, которое поставляли Украине, в итоге оказалось на Ближнем Востоке.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.
В воскресенье член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявил, что американское оружие, применяемое бойцами палестинского движения ХАМАС против Израиля, могло быть получено Афганистаном от Украины. Об этом она написала в социальной сети Х.
Грин призвала власти Израиля и США совместно отслеживать серийные номера всех вооружений из США, используемых бойцами ХАМАС.
Напомним, Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.
Читайте также:
Зеленский может спровоцировать утечку радиации из-за сокращения военной помощи
«Ростех» поставил военным акустическое оборудование для экстремальных условий
На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ
«Мы предупреждали! Его (оружия для Украины на Ближнем Востоке) достаточно много!» – написал Филиппо. По мнению политика, всё это ведёт к «организованному мировому хаосу».
Грин призвала власти Израиля и США совместно отслеживать серийные номера всех вооружений из США, используемых бойцами ХАМАС.
«Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», — говорится в публикации.Советник главы ДНР Ян Гагин также предполагает, что вооружение НАТО, которое передавали Украине, могли перепродать.
Напомним, Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.
Читайте также:
Зеленский может спровоцировать утечку радиации из-за сокращения военной помощи
«Ростех» поставил военным акустическое оборудование для экстремальных условий
На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ
Мария Фирсова