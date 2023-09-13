Политик Миронов предложил расширить зону проведения СВО

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Глава партии «Справедливая Россия – За правду!» Сергей Миронов после совершения украинскими войсками ракетной атаки на Севастополь предложил расширить зону действия СВО. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Также политик заявил, что необходимо расширить зону проведения СВО, затронув территории Новороссии и Причерноморье, поскольку, по словам Миронова, «освобождать от неонацистов надо всю Украину».
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Анастасия Чинкова