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Профессор факультета политологии МГУ Кирилл Андерсон заявил, что поле сообщений о предупреждении госсекретаря США Энтони Блинкена о высокой вероятности провала контрнаступления Украины Штаты будут предпринимать все те же действия, что и до этого.
«США будут делать всё, что они делали до сих пор: вредить исподтишка и иногда явно России, ничего нового вряд ли», — отметил в беседе с Pravda.Ru Андерсон.
Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон и далее будет оказывать Киеву всяческую поддержку, придерживаясь при этом антироссийской политики.
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