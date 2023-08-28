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Политолог Александр Андрианов заявил, что за помощью Запада Киеву в конфликте на Украине стоит холодный расчёт, заключающийся в списании старой военной технике украинской стороне.
В беседе с Pravda.Ru политолог пояснил, что техника, которая поставляется Украине, в большинстве случаев является устаревшей, давно отслужившей свой срок и годной лишь для списания. Вместо её утилизации намного выгоднее передать её Киеву, тем самым подстегнув собственное производство военной техники к развитию.
Первый министр госбезопасности ДНР полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук также считает, что Западу выгодно продолжение конфликта на Украине, чтобы украинская армия могла как-то держаться, но всегда находилась в зависшем состоянии и никуда не продвигалась.
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Первый министр госбезопасности ДНР полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук также считает, что Западу выгодно продолжение конфликта на Украине, чтобы украинская армия могла как-то держаться, но всегда находилась в зависшем состоянии и никуда не продвигалась.
«У нас часто смеются, с каким запозданием США и ЕС поставляют на Украину оружие. А сейчас уже осень почти наступила. <…> Я помню, как ещё весной в России говорили, что, дескать, какая осень, всё закончится, когда осень наступит, поставки Киев уже не получит. Ну, осень наступила, ничего не закончилось», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Пинчук.
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Мелисса Тимофеева