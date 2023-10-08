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Политолог Авва: в рядах ВСУ гибнут генералы НАТО и США

08 октября 2023, 14:21
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

В зоне СВО активно гибнут наёмники и офицеры из стран НАТО, которые сражаются на стороне Украины. Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил политолог Вадим Авва.
Он отметил, что в рядах ВСУ погибают и генералы НАТО.

Авва привёл лишь некоторых погибших наёмников на Украине. Так, за последнее время погибли двое наёмников из Эстонии, несколько солдат из Латвии и Литвы, много погибших и среди поляков.


При этом, по словам Аввы, родственники военнослужащих из Польши требуют от Украины компенсацию, однако не получают её. Из-за этого растёт недовольство страны украинским руководством, что также может негативно сказаться на огромном количестве украинцев, эмигрировавших в Польшу.

Также собеседник «Царьграда» отметил, что российским военным удалось уничтожить и представителей командования Великобритании и США. По словам Аввы, российская разведка научилась вычислять присутствие иностранных наёмников и наносить удары, от которых не спасает даже подземное бомбоубежище.

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В США предсказали освобождение Россией новых территорий Украины
Офицер Уилкерсон: ВС РФ смогут освободить существенные территории Украины
08 октября 2023, 13:57

Фото: iStock/3dmitry

Российские военные могут начать контрнаступление, в результате которого освободят существенные территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
Он отметил, что Россия с большой вероятностью в скором времени истощит Украину. Это приведёт российских военных к решающему контрнаступлению, в результате которого будут освобождены крупные территории Украины.

При этом, как отмечает Уилкерсон, ВСУ уничтожат себя сами, предпринимая попытки прорвать линию обороны ВС РФ.

Также офицер отметил, что в скором времени западные страны прекратят поставлять Украине вооружение, поскольку их ресурсы стремительно истощаются. Такой расклад событий также создаст проблемы для киевских властей.

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19FortyFive: эффективные манёвры ВС РФ остановили контрнаступление ВСУ
08 октября 2023, 11:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Эффективные манёвры помогли российским военным остановить контрнаступление ВСУ. Об этом в статье для американского издания 19FortyFive заявил военный журналист Ставрос Атламазоглу.
Он отметил, что солдатам ВС РФ удаётся путём мелкомасштабных контратак выводить украинских военных из равновесия.

Также получить преимущество перед армией Украины помогла постоянная ротация подразделений.

В заключение военный журналист добавил, что неудачи ВСУ связаны с хорошо продуманной гибкой обороной ВС РФ.

Ранее военный эксперт Драго Босник рассказал, что ждёт авиабазы ВСУ, в которых будут размещаться истребители F-16. По его словам, российские солдаты не оставят их без внимания.

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#украина
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InfoBRICS: ВС РФ немедленно уничтожат авиабазы ВСУ с F-16
08 октября 2023, 10:43

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Российские военные быстро возьмут под прицел новые авиабазы ВСУ с истребителями F-16. Об этом в статье для InfoBRICS написал военный эксперт Драго Босник.
Он отметил, что на Украине могут использоваться новые базы для размещения польских и румынских истребителей. Также остаются уже имеющиеся аэродромы в Одессе, Николаеве и Львове.

Босник заявил, что российские военные немедленно уничтожат эти базы, сами истребители F-16 не станут спасением для Украины. Наоборот, страна столкнётся с трудностями из-за длительного обслуживания и высоких расходов топлива и запчастей американских самолётов. 

Напомним, что сначала предоставить Украине истребители вызвались Дания и Нидерланды. Поставки будут осуществлены в следующем году, когда украинские пилоты пройдут обучение.

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#самолёты
#украина
#база
#всу
#вс рф
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РИА Новости: «Правый сектор»* расстрелял 22 мирных жителя Херсонской области
08 октября 2023, 08:49

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Жители Снигиревки в Херсонской области рассказали об убийстве боевиками «Правого сектора»* 22 мирных граждан Украины. Причиной стали их пророссийские взгляды и настроения.
Как сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур, расстрел своих сограждан украинские боевики устроили 13 сентября. Среди тех, кто убивал людей, был участник «Правого сектора»* Евгений Караван. Собеседник агентства также уточнил, что с помощью оперативных мероприятий российским спецслужбам удалось установить данные пятерых погибших.

Среди расстрелянных были: Кравченко А.И. 1963 года рождения, Довгаль В.А. 1985 года, Симцова А.К. 1977 года, Ремзов Сергей Артурович 1980 года, Сельский Юрий Михайлович 1977 года. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону, выйдя из состава Николаевской области. Сейчас эта территория занята частями ВСУ.

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#данные
#всу
#расстрел
#херсонская область
#украина
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SCMP: В рядах ВСУ становится всё больше дезертиров
08 октября 2023, 06:57

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё чаще наблюдаются случаи дезертирства, заявил обозреватель издания South China Morning Post Самид Баша.
«Появляются сообщения о постоянно растущем стрессе и проблемах с психическим здоровьем. Солдаты неохотно выходят на поле боя <…> Это способствует низкому моральному духу в ВСУ, где наблюдается массовое дезертирство», — говорится в материале.

В качестве основных причин низкого морального духа украинских боевиков журналист назвал высокие потери ВСУ, нехватку отдыха из-за отсутствия ротаций и ненадежность боеприпасов, которые приводят к ранениям солдат.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что военнослужащие ВСУ начали массовое дезертирство.

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#всу
#украина
#солдаты
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Макгрегор: украинские военные массово дезертируют после провала контрнаступления
08 октября 2023, 03:11

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали массово дезертировать после провала контрнаступления. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
«Огромное количество людей сдаются на всем протяжении границы. <...> Украинцы знают, что если они захотят сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определенную радиочастоту и сказать — а они все умеют говорить по-русски: "Слушайте, мы хотим к вам. У нас нет возможности эвакуировать наших раненых, нам никто не помогает"», — заявил Макгрегор.
Уже больше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен, используя позывной «Волга» на радиоволне 149.200, которая с лета работает на всех направлениях СВО. Нередки случаи, когда целые группы украинских военных «выбирают жизнь» с использованием данной радиоволны и сдаются в плен. При этом все пленные накормлены и обеспечены необходимой медицинской помощью.

Некоторые военнопленные ВСУ не хотят возвращаться по обмену на Украину. Один из них, Дмитрий, сдался в плен российским бойцам в 2022 году. Он сказал, что планирует жить, работать и строить семью в ДНР. Еще один пленный, Валерий, сам пришел на российский фильтрационный пункт под Мариуполем весной 2022 года. Он уроженец Донбасса, а потому написал заявление, что хочет остаться жить на территории Российской Федерации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
#дуглас макгрегор
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Минобороны: Средства ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом
07 октября 2023, 19:39

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Украинские войска пытались атаковать объект на территории полуострова Крым с помощью зенитной ракеты С-200, переделанной под ударный вариант. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
В заявлении военного ведомства говорится, что попытка террористической атаки на Крым была предпринята киевским режимом около 18:00. Дежурные средства противовоздушной обороны, охраняющие полуостров, своевременно обнаружили ракету и уничтожили ее в воздухе. Пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении малым катером Черноморского флота России украинского безэкипажного катера в десяти километрах от побережья Крыма. Днем ранее при попытке атаковать Севастополь были уничтожены два морских беспилотника. ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по объектам на российской территории. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

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#крым
#севастополь
#всу
#минобороны
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Sky News: Зеленский вынужден пойти на компромисс с Россией
07 октября 2023, 18:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит пойти на компромисс с Россией, поскольку он не смог добиться дополнительной помощи от союзников. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что западные страны уже не могут в таких количествах финансировать Украину, поскольку они сталкиваются с высокой инфляцией, сокращением запаса вооружения и дефицитом госбюджета. В связи с этим, их интересы сейчас направлены на внутренние проблемы.

Кроме того, уточняется, что за прошедшее лето Украина получила максимально возможное количество вооружения, но это не помогло ей успешно провести контрнаступление. Таким образом, при сокращении финансирования и поставок, Украина уже точно не сможет добиться выдающихся успехов.

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Российские хакеры передали силовикам в Запорожье список агентуры СБУ
07 октября 2023, 18:46

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Группа российских хакеров передала в правоохранительные органы Запорожской области список агентов Службы безопасности Украины (СБУ), действующих на территории новых регионов России. Об этом рассказали в пресс-службе российских силовых структур.
Были получены списки лиц, сотрудничающих либо раньше сотрудничавших с украинскими спецслужбами. По словам оперативников, кроме документов для служебного пользования, были также получены бумаги с грифами «секретно» и «совершенно секретно», ранее хранившиеся в тайнике беглого полковника СБУ Сергея Фролова.

Полученные данные помогли раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ с агентами на территории новых российских регионов, выявить некоторые способы давления украинских спецслужб на россиян. Уже произведено несколько арестов на основании полученной от хакеров информации.

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