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В зоне СВО активно гибнут наёмники и офицеры из стран НАТО, которые сражаются на стороне Украины. Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил политолог Вадим Авва.
Он отметил, что в рядах ВСУ погибают и генералы НАТО.
Авва привёл лишь некоторых погибших наёмников на Украине. Так, за последнее время погибли двое наёмников из Эстонии, несколько солдат из Латвии и Литвы, много погибших и среди поляков.
При этом, по словам Аввы, родственники военнослужащих из Польши требуют от Украины компенсацию, однако не получают её. Из-за этого растёт недовольство страны украинским руководством, что также может негативно сказаться на огромном количестве украинцев, эмигрировавших в Польшу.
Также собеседник «Царьграда» отметил, что российским военным удалось уничтожить и представителей командования Великобритании и США. По словам Аввы, российская разведка научилась вычислять присутствие иностранных наёмников и наносить удары, от которых не спасает даже подземное бомбоубежище.
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Авва привёл лишь некоторых погибших наёмников на Украине. Так, за последнее время погибли двое наёмников из Эстонии, несколько солдат из Латвии и Литвы, много погибших и среди поляков.
Также собеседник «Царьграда» отметил, что российским военным удалось уничтожить и представителей командования Великобритании и США. По словам Аввы, российская разведка научилась вычислять присутствие иностранных наёмников и наносить удары, от которых не спасает даже подземное бомбоубежище.
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Анастасия Чинкова