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Политолог Блохин: Запад прекратит помощь Украине только тогда, когда Киев капитулирует

25 августа 2023, 02:37

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Запад будет готов отказаться от военной помощи Украине только в случае, если Киев объявит о своей полной капитуляции. Об этом заявил политолог Константин Блохин в беседе с «Лентой.ру».
«Отказ от поддержки Киева будет возможен только в случае полной капитуляции Киева, когда Запад поймет, что в Украину нет смысла инвестировать. <...> Критического момента <...> пока не наступило, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не разгромлены, украинские силы все еще боеспособны», — заметил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

По его словам, страны Запада инвестируют не столько в поддержку Украины, сколько в ослабление России, поэтому будут помогать Киеву, не жалея никаких денег — до тех пор, пока Украина не перестанет сопротивляться.


Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ежегодно тратить пять млрд евро на военную помощь Украине. Он отметил, что в настоящее время на военную и гуманитарную помощь Украине уже затрачена сумма в 22 млрд евро. А пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Швеция приняла стратегию по предоставлению Украине 500 миллионов евро на восстановление.

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#сша
#помощь
#украина
#запад
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Балицкий заявил о «сумасшедших» потерях ВСУ в Запорожье
Балицкий: ВС России массово сжигают в Запорожье западную технику ВСУ
25 августа 2023, 03:21

Фото: сайт Минобороны РФ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ совершают попытки наступление на Запорожском направлении с применением иностранных техники. Однако она сжигается российскими военным, в результате чего ВСУ несут большие потери. Об этом пишут РИА Новости.
«Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что в Работино украинские военные атакуют преимущественно на иностранной технике — "Брэдли" и "Леопардах". 

«Жжем технику, уничтожаем противника. Мы стреляем — они падают», — отметил Балицкий.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пушилин рассказал Путину о ситуации на Артёмовском направлении

SHOT: Украинских диверсантов в Крыму спугнул пожилой мужчина в трусах


#военные
#владимир путин
#сво
#запад
#киев
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NYT: США займутся обучением украинских лётчиков управлению истребителями F-16
24 августа 2023, 21:28

Фото: iStock/Tanaonte

США приняли решение заняться обучением украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом сообщает газета New Your Times.
Уточняется, что учения начнутся в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось, что обучением пилотов ВСУ будут заниматься европейские страны, а США подключатся лишь при необходимости. Однако сейчас Штаты решили сами заняться этим.

Однако в настоящее время непонятно, кто будет обучаться в США: пилоты, которые ранее были направлены в Европу, или будет собрана дополнительная группа, которая ранее не была задействована.

Ранее сообщалось, что обучать пилотированию американских истребителей F-16 украинских лётчиков будут 11 стран: Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Бельгия, Португалия, Люксембург, Великобритания, Швеция, Румыния и Канада.

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#сша
#украина
#обучение
#лётчики
#сво
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Пушилин рассказал Путину о ситуации на Артёмовском направлении
24 августа 2023, 20:06

Фото: iStock/SergeyVButorin

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на Артёмовском направлении остаётся опасной и накалённой, однако российские войска успешно борются с противником. Об этом он рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Он также добавил, что постепенно ситуация стабилизируется.

Кроме того, он рассказал, что на рубеже Урожайное – Старомайорское украинские военные ведут активные наступательные действия, пытаясь закрепиться на территории, однако российские военные держат оборону, имея успех в локализации отрядов противника.

Ранее Пушилин в ходе встречи с президентом сообщил, что ДНР готова к проведению выборов в сентябре. Нестабильная обстановка в регионе волнует местное правительство, однако ситуация остаётся под контролем.

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#днр
#всу
#пушилин
#владимир путин
#сво
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SHOT: Украинских диверсантов в Крыму спугнул пожилой мужчина в трусах
24 августа 2023, 19:42

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Высадившихся на западном берегу Крыма украинских диверсантов спугнул немолодой лысоватый мужчина в трусах. На кадрах видеозаписи, оказавшейся в распоряжении телеграм-канала SHOT, видно, как он перекидывает через плечо карабин «Сайга» и идет выдворять непрошенных гостей.
Члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ранее стреляли в сторону местного мотеля-кемпинга. Поскольку они много и активно фотографировали все вокруг, есть предположение, что украинские военные хотели устроить шоу в честь Дня национального флага. Однако человеку  в футболке и трусах не понравилось шумное и неприличное поведение «фотодиверсантов», и он, вооружившись тем, что было под рукой, решил их отогнать. 

Но мужчина не успел. Диверсанты все-таки смогли повесить жовто-блакитный флаг на стену одного из домиков кемпинга, в который так и не сумели попасть во время стрельбы. Один из боевиков задыхающимся шепотом произнес: «Мы уже в Крыму!», после чего вся группа гуртом бросилась обратно к морю. Когда легко одетый добровольный защитник полуострова подошел к берегу, бравые украинские воины попрыгали в лодки и спешно отчалили. На обратном пути их накрыли огнем военнослужащие ВС России, одетые уже по всей форме. По разным сведениям было убито от 15 до 20 диверсантов. Хотя украинские СМИ, разумеется, сообщают, что до родных берегов ДРГ добралась без потерь.
#военные
#флаг
#сми
#шоу
#мужчина
#крым
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«Крым или крах»: Что будет с Украиной после окончания СВО
The Hill: Украина не сможет существовать без Крыма
24 августа 2023, 19:20

Фото: iStock/JARAMA

Обозреватели The Hill заявили, что Украина не сможет существовать без Крыма.
Уточняется, что владение Крымом влечёт за собой лидерство в экономической, военной и других сферах в Северном Причерноморье. Украину ждёт крах, если она не сможет вернуть себе полуостров, написано в статье.

Обозреватели подчеркнули, что Крым, пока он принадлежит России, является кинжалом, направленным в сторону Украины. Поэтому перед Украиной сейчас находится два пути: «Крым или крах».

Ранее Зеленский уже неоднократно заявлял о намерениях «деоккупации» Крыма. При этом, в России такие заявления комментируют тем, что подобные действия невозможны, их можно назвать самоубийственными, поскольку отторжение части мощной ядерной державы повлечёт за собой ряд ответных мер.

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#украина
#крым
#сво
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Германия впервые поставила на Украину ракеты для ЗРК Patriot
24 августа 2023, 18:17

Фото: istockphoto/aapsky

Берлин впервые поставит киевскому режиму боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов системы Patriot. Об этом в четверг, 24 августа сообщили в немецком правительстве.
Количество поставляемых ракет при этом не уточняется. Чуть ранее министерство обороны Германии отчиталось в отправке на Украину двух установок ЗРК Patriot, напоминает издание «ИноСМИ». С той же партией боеприпасов и техники отправились в зону конфликта более шести тысяч дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, 100 пулеметов MG5, пять бронированных машин, 10 шведских вездеходов на гусеничном ходу Bandvagn 206, четыре разведывательных беспилотника, более десятка грузовых автомобилей, а также 140 тысяч полевых аптечек и 20 тысяч тактических очков.

Новый пакет военной помощи готовит также Пентагон. По сообщениям американских военных, в состав грузов, отправляемых на Украину, также войдут ракеты для ЗРК Patriot.

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#ракеты
#пентагон
#украина
#германия
#поставки
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Подмосковные строители восстанавливают детский сад в Ильичевском районе Мариуполя
24 августа 2023, 17:53

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

Восстановление детских садов, разрушенных в результате обстрелов, является неотъемлемой частью процесса возвращения к обычной жизни после военных действий.

Специалисты уже завершили кровельные работы, заменили окна и системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, систему канализации и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.


«В настоящее время в детском садике проводится монтаж электроснабжения. Работы выполняются с максимальной ответственностью и вниманием к каждой детали. Благодаря проведенным работам дети будут чувствовать себя комфортно и безопасно в новом современном здании», — сообщил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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#строители
#кадыров
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Подмосковные специалисты продолжают работы по благоустройству и озеленению Приморского парка Мариуполя
24 августа 2023, 17:21

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Приморском парке обустроят экологичные тропы, дорожки для бега и катания на велосипедах и самокатах, восстановят асфальтовое покрытие центральной аллеи, установят новые скамейки, урны и фонари и многое другое.
Специалисты проводят масштабную работу по благоустройству Приморского парка, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Особое внимание уделяется созданию комфортной смотровой площадки и спуска к морю, которая будет удобна для всех, особенно для маломобильных граждан.

170 человек участвует в благоустройстве самого крупного городского парка.

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#специалисты
#дома
#площадки
#служба
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Экс-генерал США Петреус: На Украине скоро начнётся тотальная мобилизация
24 августа 2023, 17:15

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

Украина приступила к полной мобилизации после провала контрнаступления. Об этом сообщил американский генерал в отставке Дэвид Петреус в статье для Washington Post.
Эксперт считает, что Киев не сдастся, несмотря на крупное поражение на Запорожском направлении. А тотальная мобилизация всех слоёв населения свидетельствует об их намерениях продолжать вести бои.

Петреус добавил, что российские войска продумали стратегию, из-за которой ВСУ несут потери. А именно, ВС РФ подготавливают такие препятствия, с которыми украинским войскам тяжело бороться.

Ранее сообщалось, что власти США уверены с достаточности поставок на Украину. Того количества вооружения, которое Украина получила от других стран, хватит для наступления. Кроме того, США и Украина уже неделю не могут прийти к общему решению о дальнейшей стратегии ведения боёв в ходе контрнаступления.

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#сша
#украина
#мобилизация
#контрнаступление
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