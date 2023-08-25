Политолог Блохин: Запад прекратит помощь Украине только тогда, когда Киев капитулирует

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«Отказ от поддержки Киева будет возможен только в случае полной капитуляции Киева, когда Запад поймет, что в Украину нет смысла инвестировать. <...> Критического момента <...> пока не наступило, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не разгромлены, украинские силы все еще боеспособны», — заметил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.По его словам, страны Запада инвестируют не столько в поддержку Украины, сколько в ослабление России, поэтому будут помогать Киеву, не жалея никаких денег — до тех пор, пока Украина не перестанет сопротивляться.
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