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Политолог Бортник: Украина готовит граждан к перемирию с Россией

Политолог Бортник заявил, что Киев готовит граждан к перемирию с Россией
30 ноября 2023, 07:22
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Политолог Руслан Бортник заявил, что ряд политиков Украины и западные государства начинают готовить граждан страны к мирному урегулированию конфликта с Российской Федерацией.
Об этом украинский эксперт сказал в эфире «Новости.LIVE», соответствующая запись доступна на YouTube.

«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам», — поделился мнением Бортник.


Он добавил, что на приближение переговоров с Москвой оказывает влияние снижение объемов помощи со стороны Запада, а также провал попытки привлечь на сторону Киева южные страны. Так, нестабильное положение западных стран подталкивает Украину к изменению общей стратегии взаимодействия с Россией и возобновлению переговоров.

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«Мясные штурмы»: Украинский военнопленный раскрыл реальную ситуацию в рядах ВСУ
Украинский военнопленный заявил, что на Херсонщине ВСУ отказываются от штурмов
30 ноября 2023, 07:43

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный Руслан Нестерюк рассказал, как бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы командования и идти на заведомо проигрышные штурмы, в интервью для «РИА Новости».
«В отказ идут выполнять задачи. Ну идут в отказ люди. Вот ну потому что кидают их в мясо», - прокомментировал ситуацию военнопленный.

В агентстве отметили, что Нестерюк сдался в плен российским военным 22 ноября 2023 года в Херсонской области на левом берегу Днепра.

Ранее другой украинский военнопленный Виталий Шкиндаль заявил, что ВСУ терпят краха из-за неквалифицированного командования. По его словам, украинские генералы бросают бойцов на штурм без предварительной разведки и чёткого понимания, что происходит на позиции, на которую отправляют отряд. 

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#всу
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#херсонская область
#сво
#вс рф
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RT: На Украине хотят использовать реестр избирателей для проведения мобилизации
30 ноября 2023, 06:42

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине нужно использовать реестр избирателей для проведения мобилизации, считает председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко. Об этом пишет RT.
Глава совета полагает, что этот список наиболее заполнен данными и передает правдивую информацию о том, кто и где голосовал в свое время.

«Кто-то начнет кричать, что это ограничит людей до выборов. Нет, сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе. А о других нюансах — где и кому дискомфортно — можно будет говорить потом», — заявил Тимочко.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко признал нехватку военных в Вооружённых силах Украины (ВСУ). По его оценкам, «дефицит огромнейший», а в некоторых бригадах средний возраст составляет 54 года.

А бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона граждан Украины избегают постановки на воинский учет, а в частях от 30% до 70% отказников. Он отметил, что сейчас правительство Украины готовит несколько «нелегких решений в сфере мобилизации», включая меры по привлечению в зону боевых действий молодых людей, но при недостаточном количестве вооружения, поставляемого Западом, это может привести к росту потерь.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.


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*включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#украина
#мобилизация
#всу
#алексей арестович
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Российские военные уничтожили первый танк Leopard 1A5 в зоне СВО
30 ноября 2023, 06:23

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские военные 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ходе спецоперации ликвидировали первый танк Leopard 1A5 на Купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Замкомандующего войсками ЗВО, генерал-лейтенант Владимира Лугового отметил эффективные действия бойцов 1-й гвардейской танковой армии, а также роль расчета противотанкового ракетного комплекса, уничтожившего Leopard 1A5.

Луговой рассказал, что экипаж танка пытался прорваться к переднему краю обороны ВС РФ, однако потерпел неудачу и был уничтожен.

Бойцам российской армии, ликвидировавшим  Leopard 1A5, вручили денежный сертификат на сумму 700 тысяч рублей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Сальдо: Киев готовит военную провокацию в отношении Польши

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#тревога
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#всу
#вс рф
#запад
#киев
#воздушная тревога
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Зыбинский: Группировка «Запад» сбила пять беспилотников ВСУ в ЛНР
30 ноября 2023, 05:09

Фото: сайт Минобороны РФ

Группировка «Запад» российских Вооружённых сил РФ огнём ЗРК «Тор» пять украинских беспилотников в районах населённых пунктов Житловки, Петровского, Залимана и Меловатки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский.
Среди сбитых БПЛА ВСУ — четыре «Фурии» и одну «Лелека-100».

«В полосе обороны общевойсковой армии военнослужащие соединения при поддержке авиации и огня артиллерии уничтожили до 20 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" и две боевые бронированные машины Humwee», — отметил начальник пресс-центра группировки. 

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#лнр
#сво
#вооружённые силы рф
#беспилотник
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Российские бойцы поразили четыре командных ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России поразили четыре командных ВСУ на Краснолиманском направлении — Минобороны
30 ноября 2023, 05:07

Фото: сайт Минобороны РФ

Российская артиллерия и ВКС поразили четыре командных и 14 опорных пунктов ВС Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, пишет РИА Новости.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи специальной военной операции на краснолиманском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчетов ВСУ», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Киевской области объявлена воздушная тревога

Сальдо: Киев готовит военную провокацию в отношении Польши
#сво
#всу
#запад
#киев
#украина
#россия
#вс рф
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В Киевской области объявлена воздушная тревога
30 ноября 2023, 04:23

Фото: iStock/sandsun

В Киевской области второй раз за ночь объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
По данным ресурса, воздушная тревога звучит в Киевской и Черкасской областях Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Сальдо: Киев готовит военную провокацию в отношении Польши
#тревога
#вс рф
#киев
#воздушная тревога
#украина
#сво
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Сальдо: Киев готовит военную провокацию в отношении Польши
30 ноября 2023, 03:32

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев на случай критического снижения поддержки со стороны западных партнёров готовит военную провокацию в отношении Польши. Об этом пишет РИА Новости.
«Речь идёт о провокации, связанной с ударом западными или своими переделанными ракетами, на детали которых они хотят нанести российскую маркировку, чтобы затем обвинить РФ. Готовы это сделать они будут, когда почувствуют, что Запад снизил поддержку настолько, что фронт для киевского режима готов рухнуть. Это может произойти в самой близкой перспективе», — цитирует агентство слова собеседника.

Сальдо добавил, что вероятность осуществления такого безумного плана сейчас оценить сложно, как и реакцию западных стран на его воплощение.

«В США сразу поймут, что произошло на самом деле. А в Польше, например, недавно официальное расследование подтвердило, что убийство двух поляков было совершено украинской ракетой. Так что не факт, что западные центры, принимающее решения, поведутся на провокацию. Однако то, что киевский режим способен на подобное безумие, – несомненно», — выразил своё мнение губернатор.

Глава Херсонской области подчеркнул, что действующее киевское правительство «полностью лишилось политического разума».

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Доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ из-за незнания русского языка
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#киев
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#херсонская область
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Доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ из-за незнания русского языка
30 ноября 2023, 00:19

Фото: сайт Минобороны РФ

Доброволец из Иордании Мотаз, воюющий в рядах ВС России в зоне СВО на Украине, из-за незнания русского языка атаковал позиции ВСУ в одиночку. Об этом пишет Телеграм-канал «Поток».
Мотаз рассказал военкору Сергею Среде, что родился в Иордании, но является этническим черкесом, а Россию считает своей второй родиной. До спецоперации мужчина служил в иорданском спецподразделении, а также проходил подготовку по системе спецназа США. После начала российской СВО он вступил в бригаду «Пятнашка» и в её составе отправился на фронт.

По словам военного, его подразделение находилось под Донецком и Авдеевкой. Командир приказал вернуться на позиции, однако иорданец не понял команду из-за плохого знания русского языка, поэтому взял оружие и пошел вперёд.

«А он кричал мне по-русски: «Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!» А я не понимал и продолжал наступление. К счастью, все обошлось. Бог мне помог. Это была опасная ситуация, но в то же время забавная», — цитирует канал слова собеседника.

Доброволец отметил, что его сослуживцы посмеялись над ситуацией и выразили радость, что Мотаз остался жив. Командир в свою очередь посоветовал военному подучить русский язык.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оружие
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Американский эксперт Маккардл удивился российским мини-дронам для Су-57
Newsweek: Американский эксперт Маккардл удивился российским мини-дронам
29 ноября 2023, 22:43

Фото: iStock/vadimrysev

​Американский военный эксперт Гай Маккардл прокомментировал способности мини-дронов ВС России. Об этом пишет Newsweek.
«Су-57 способен развивать скорость до двух Махов. По идее, запуск беспилотника на столь высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности», — цитирует издание слова собеседника.

Маккардл рассказал, что, впервые прочитав материалы о российских мини-дронах, вспомнил про «Звездные войны». Однако позже специалист узнал о разработке похожего проекта и Соединёнными Штатами, поэтому изменил своё мнение и счёл такое заявление правдоподобным.

Авторы подчеркнули, что Россия извлекла из опыта противника уроки, поэтому активно разрабатывает и наращивает производство собственных БПЛА.

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