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Политолог Колчин: Иностранная помощь Киеву иссякнет
Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин заявил, что при провале контрнаступления ВСУ Украину ожидают не только общественные потрясения, но и конец поддержки со стороны западных держав.
Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов объяснил, что Бельгия, начала расследование использования её оружия украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Белгородской области, поскольку не хочет, как и вся Европа, участвовать в прямом военном противостоянии с Россией. Сенатор отметил, что поставлять оружие украинцам Европу подталкивают США.
«Если ВСУ окажутся разбиты, милитаристской пропаганде, которая царит в украинском обществе, будет не на что опираться, и поддержка киевского режима рухнет, как карточный домик. То же касается и иностранной помощи Киеву — будьте уверены, она иссякнет, как только украинская армия докажет бесперспективность таких вложений», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Колчин.
Мелисса Тимофеева