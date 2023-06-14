Политолог Кот прокомментировал слова Лукашенко об украинском контрнаступлении

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«Заявления Лукашенко можно воспринимать как правду, а можно и как намёк. В данной ситуации, мне кажется, это скорее предупреждение. Это разговор о перспективах контрнаступления ВСУ, попытка заранее объяснить, к чему оно может привести», – сказал в беседе с «Царьградом» Кот.
Кроме того, Александр Лукашенко рассказал о своём дерзком ответе украинской стороне на призывы представителей Киева провести мирные переговоры в Стамбуле. Как уточняет портал «Политика сегодня», белорусский лидер предрек украинскому кризису скорое завершение, о чём говорят многие предпосылки.