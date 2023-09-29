Политолог Маркелов раскрыл, что будет с Россией в случае эскалации конфликта на Украине

Фото: iStock/Diy13
Ещё одним возможным сценарием развития событий может быть то, что в рядах ВСУ начнут появляться солдаты НАТО, которым, в случае выигрыша России, припишут эту победу. Также Маркелов не исключает, что участие в конфликте войск НАТО может также привести к ядерному противостоянию.
В заключение политолог заявил, что любой из этих трёх сценариев приведёт к трагедии, а именно, к массовой гибели мирного населения, гуманитарной и социальной катастрофе и падению российской экономики.
Читайте также:
В США заявили, что НАТО не станет отвечать на возможный удар России
На Западе никто не знает, что значит победа Украины
Жители двух белгородских сёл остались без света из-за обстрела ВСУ