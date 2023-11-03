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Политолог Марков: Контрнаступление Украины было провалено из-за Запада

03 ноября 2023, 17:44
Фото: istockphoto.com/JARAMA

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Политолог Сергей Марков заявил, что за провал контрнаступления Вооружённых сил Украины ответственность несёт, в том числе, и Запад.

«Контрнаступление было провалено, и прежде всего, из-за самого же Запада. Союзники Киева были чрезмерно осторожны в поставках новейших технологий и более мощного оружия. США в самом начале спецоперации потребовали гарантий, что Украина не потерпит поражения, а США не будут втянуты в конфронтацию с РФ. Поставок оружия было достаточно для поддержки украинской стороны в конфликте, но недостаточно для того, чтобы одержать победу», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

Он также отметил, что Украина впоследствии может потребовать от НАТО более мощной новой техники, в частности, самолётов, для достижения превосходства в воздушном пространстве.

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#украина
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#всу
#контрнаступление
#спецоперация
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В Чаплинке при ударе ВСУ по соцфонду, предварительно, погибли семь человек
03 ноября 2023, 18:20

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате удара украинских войск по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка в Херсонской области, предварительно, погибли семь человек. Об этом сообщил сенатор от региона Константин Басюк в своем телеграм-канале.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию социального фонда и службы занятости в поселке Чаплинка. По словам губернатора, в результате удара погибла женщина. Ещё двое пострадавших жителей Чаплинки госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. 

Сальдо подчеркнул, что на месте происшествия продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться люди. Он также отметил, что четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект.

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#женщина
#происшествия
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#всу
#удар
#украина
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Сергей Шойгу вручил звезды Героев России бойцам-участникам СВО
03 ноября 2023, 17:22

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героев России и именное огнестрельное оружие российским бойцам, участвующим в проведении специальной военной операции на Украине.
Государственные награды получили командир мотострелкового полка Клещерёв, командир мотострелковой бригады Роман Фёдоров и сержант-ракетчик Юрий Щербаков. В Минобороны РФ сообщили, что при их непосредственном участии было уничтожено 32 танка противника. 

Так, Клещерёв в ходе боя возглавил штурмовой отряд. В ходе стремительной контратаки, проведенной подразделением, которым он командовал, противник потерял 11 танков, 10 боевых машин пехоты (БМП) и более 170 солдат.

Под командованием полковника  Фёдорова было уничтожено 12 украинских танков и более 230 военнослужащих ВСУ. По его приказу российские бойцы выставили засады и скрытые заграждения, которые позволили отразить более 20 атак противника.

Расчет противотанкового ракетного комплекса, в составе которого воюет сержант Щербаков, за время спецоперации уничтожил  девять танков ВСУ, четыре бронетранспортера и 12 БМП.

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#всу
#солдат
#танки
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«Ждёт смерть»: Киевский политолог предсказал будущее Зеленского
Золотарев: Зеленского ждет политическая смерть из-за разгрома ВСУ
03 ноября 2023, 16:13

Фото: РИА Новости/Стрингер

После окончательно разгрома ВСУ нынешнего главу Украины Владимира Зеленского ждёт политическая смерть, об этом заявил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью для YouTube-канала «Да, это так».
«Судя по всему, нас будут достаточно жестко толкать к замораживанию (конфликта). Для Зеленского это с высокой степенью вероятности политическая смерть, потому что он привязал себя намертво к тезису о возвращении к границам 1991 года», - прокомментировал ситуацию Золотарев. 

По словам политолога, совсем скоро на Зеленского обрушатся вопросы о рациональности его решений, которые привели к гибели колоссального количества людей, отъезду из Украины порядка 10 миллионов граждан, а также полнейшему краху экономики.

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#владимир зеленский
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#политика
#украина
#конфликт
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Сальдо: В результате удара ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибла женщина
03 ноября 2023, 16:04

Фото: iStock/Motortion

Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию социального фонда и службы занятости в поселке Чаплинка, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Сегодня украинские вооруженные формирования обстреляли шестью американскими ракетами здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке. Четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект», - прокомментировал ситуацию Сальдо. 

По словам губернатора, в результате удара погибла женщина. Ещё двое пострадавших жителей Чаплинки госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. 

Сальдо подчеркнул, что на месте происшествия продолжается разбор завалов, под которыми могут оставаться люди.

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#сво
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Минобороны РФ: За неделю 28 военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен
03 ноября 2023, 15:48

Фото: istockphoto/Sinenkiy

За последнюю неделю 28 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Представители российского оборонного ведомства также добавили, что только за 1 ноября одному из подразделений российской группировки «Восток» сдались в плен 15 украинских солдат, которые отказались выполнять приказы своих командиров и гибнуть в ходе очередного бессмысленного «мясного штурма».

По сообщению министерства обороны, за предыдущую неделю добровольно сдались в плен 54 украинских военнослужащих. Пленные относились к 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотным бригадам ВСУ, а также к 110-й и 115-й бригадам территориальной обороны.

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#пленные
#всу
#солдат
#украина
#минобороны рф
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В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ сдается в плен, чтобы избежать мясных штурмов
МО РФ: за неделю 28 солдат ВСУ сдались в плен, чтобы не идти в мясные штурмы
03 ноября 2023, 15:16

Фото: istock / Liudmila Chernetska

За неделю 28 военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного «мясного штурма», — сообщили оборонном ведомстве. 

Ранее американское издание Newsweek писало, что за 5 месяцев, прошедших с начала контрнаступления, ВСУ не смогли достигнуть ни одной из поставленных целей. Президент РФ Владимир Путин также заявил, что украинское контрнаступление безрезультатно.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Newsweek: ВСУ не смогли достичь ни одной поставленной цели контрнаступления
03 ноября 2023, 14:35

Фото: iStock/Michele Ursi

За пять месяцев, прошедших с начала контрнаступления, Вооруженные силы Украины не смогли достигнуть ни одной из поставленных целей, об этом сообщили в американском издании Newsweek.
«Ограниченные успехи на местах были утеряны, а сами достижения настолько незначительны, что для того, чтобы их заметить, требуется увеличительное стекло», - прокомментировал ситуацию автор статьи. 

Журналисты отметили, что сперва украинское руководство возлагало очень большие надежды на успех контрнаступательной операции ВСУ, однако, сейчас стало ясно, что она полностью провалилась.

В статье выделили два фактора, которые помешали ВСУ добиться хоть сколько-нибудь значимых успехах: огневое превосходство ВС РФ и мощная российская линия обороны.

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#сша
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Лавров: Россия не видит у Запада и Киева воли к устойчивому и справедливому миру
03 ноября 2023, 13:58

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не видит политической воли на западе и в Киеве к устойчивому и справедливому миру. Об этом Лавров сообщил на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД Кувейта.
Лавров отметил, что российские подходы к тому, чтобы этот мир был обеспечен с полным учетом интересом безопасности России и интересов граждан, живущих на этих территориях, хорошо известны. 

Ранее министр иностранных дел обвинил Францию и Германию в разрушении территориальной целостности Украины из-за несоблюдения минских соглашений.  Лавров напомнил, что в 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сделали шокирующие заявления, согласно которым минские соглашения были «попыткой дать время Украине».

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«Это тупик»: Американский наемник рассказал неприятную правду о ВСУ
Наёмник Вандайк рассказал о большом числе убитых американцев в рядах ВС Украины
03 ноября 2023, 13:41

Фото: istock / Olena_Z

Наемник Мэттью Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что в рядах ВСУ погибло много американских граждан.

«Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения», — поделился боец.
Как утверждает Вандайк, в украинских наемнических батальонах умерло не только много американцев, но и бойцов из европейских стран. Наемник поделился, что правительство Украины поздно начало контрнаступление, из-за чего бойцам ВСУ нужно сражаться с хорошо подготовленными линиями обороны РФ.

Он назвал происходящее тупиком, который признают даже военные Украины. 

Ранее сообщалось, что в составе ВСУ были замечены французские наемники, действующие в качестве снайперов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#контрнаступление
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