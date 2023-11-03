Политолог Марков: Контрнаступление Украины было провалено из-за Запада

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Политолог Сергей Марков заявил, что за провал контрнаступления Вооружённых сил Украины ответственность несёт, в том числе, и Запад.
«Контрнаступление было провалено, и прежде всего, из-за самого же Запада. Союзники Киева были чрезмерно осторожны в поставках новейших технологий и более мощного оружия. США в самом начале спецоперации потребовали гарантий, что Украина не потерпит поражения, а США не будут втянуты в конфронтацию с РФ. Поставок оружия было достаточно для поддержки украинской стороны в конфликте, но недостаточно для того, чтобы одержать победу», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.
Он также отметил, что Украина впоследствии может потребовать от НАТО более мощной новой техники, в частности, самолётов, для достижения превосходства в воздушном пространстве.
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Мелисса Тимофеева