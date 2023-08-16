Политолог Марков: «Удача отвернулась от Киева, они расходуют свои последние резервы»

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«До этого мы наблюдали, напротив, вполне успешные маневры ВСУ. Но всё же есть подозрение, что удача отвернулась от Киева и они расходуют свои последние резервы. Для российской армии это, вероятно, сигнал для активного наступательного действия», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.
При этом, он подчеркнул, что сам Запад уже начинает осознавать надвигающийся крах украинских войск.
«Киев предпринял попытку атаковать объекты в Калужской области тремя беспилотниками, они уничтожены российскими средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ», — приводят argumenti.ru сообщение ТАСС.
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