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Политолог Андрей Перла заявил о скрытом смысле атаки украинских БПЛА в Москве. Об этом пишет Царьград.
«Умные люди не со вчерашнего дня говорили, что ресурсов, чтобы «победить Россию на поле боя», у НАТО нет. И в ближайшие годы не будет», — цитирует политолога Царьград.
Перла считает, что осколки Украины превращают в скопление террористов, которое будут атаковать РФ, при этом надеясь на получение поддержки. По мнению политолога, единственный выход для России — это зачистка всей оставшейся под контролем неонацистов территория Украины.
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