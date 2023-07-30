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Политолог Перла высказался о скрытом смысле атаки украинских БПЛА в Москве

30 июля 2023, 20:29

Фото: iStock/akiyoko

Политолог Андрей Перла заявил о скрытом смысле атаки украинских БПЛА в Москве. Об этом пишет Царьград.
«Умные люди не со вчерашнего дня говорили, что ресурсов, чтобы «победить Россию на поле боя», у НАТО нет. И в ближайшие годы не будет», — цитирует политолога Царьград.

Перла считает, что осколки Украины превращают в скопление террористов, которое будут атаковать РФ, при этом надеясь на получение поддержки. По мнению политолога, единственный выход для России — это зачистка всей оставшейся под контролем неонацистов территория Украины.


Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

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Командир ВСУ «Мадьяр»: армия России научилась глушить системы Starlink
30 июля 2023, 21:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил, что у ВС РФ появилась технология, которая позволяет глушить системы спутниковой связи Starlink. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Командир отметил, что российская армия начала испытание этой технологии, и ее готовят к промышленному производству.

Напомним, ранее выяснилось, что Вооруженные силы Украины используют сеть Starlink, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, однако иногда он ограничивает ее использование. Был случай, когда Маск отказал Украине в доступе к сети около Крыма. Предполагалось, что ВСУ планировали использовать Starlink для отправки дрона с взрывчаткой с целью атаковать российские корабли в Черном море.

Также Маск временами частично отключал Starlink на территории Украины из-за задолженности за услуги связи.

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Куйбышевский район Донецка находится под массивным обстрелом
30 июля 2023, 20:04

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Куйбышевский район Донецка находится под массивным обстрелом.
По предварительной информации, в результате обстрела есть пострадавшие.

Поступили данные о прямом попадании в дом по улице Куйбышева.

Напомним, ранее российские войска в результате контратаки выбили ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта. По словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.

Также отмечается, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском направлении. На этих направлениях украинские военные потеряли более 80 солдат, 4 автомобиля, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Пушилин поручил наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ
30 июля 2023, 18:31

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановивший атаку колонны бронетехники ВСУ в Запорожской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что экипаж танка в одном бою уничтожил 7 единиц бронетехники украинских войск, а также поразил несколько противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. Во время боя танк ВС РФ не пострадал.

Напомним, солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 в ходе боя на Краснолиманском направлении. По словам одного из военнослужащих, во время атаки ВСУ российские военные подбили одну БМП. Вторая бронемашина покинула местность.

Украинских солдат в БМП не оказалось. Брошенная БМП была доставлена в тыл. Это первый трофей подобного типа, добытый ВС РФ в зоне специальной операции.

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В Новой Каховке перекрыли газоснабжение в 20 домах из-за обстрела ВСУ
30 июля 2023, 17:37

Фото: iStock/Standart

В Новой Каховке Херсонской области перекрыли газоснабжение около 20 домов после обстрела ВСУ.
Об этом 30 июля сообщила администрация Новокаховского городского округа.
 
«Перекрыто газоснабжение около 20 домов. Ремонтные работы на газопроводе приостановлены в связи с непрекращающимся обстрелом», —сказано в в Telegram-канале администрации.
Повреждена газовая труба в переулке Тихий. Частично оказалась разрушена крыша одного из домов.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Зерново. В результате украинского обстрела никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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Почти половина украинского бюджета приходится на западную помощь
#всу
#обстрел
#сво
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Почти половина украинского бюджета приходится на западную помощь
30 июля 2023, 17:21

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Почти половина всех средств, которые поступили на финансирование украинского бюджета Украины в 2023 году, получены из-за рубежа.
Об этом пишет официальный Telegram-канал Верховной Рады. По словам председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, западная материальная помощь с начала 2023 года составила 25,3 млрд долларов.
 
«Внешние ресурсы за первое полугодие составили 49,1% всех поступлений общего фонда», —пишет Роксолана Пидласа.
Она отметила, что за весь прошлый год Украина получила по такой же схеме 32,3 млрд долларов, почти 12 млрд выделили США.

Ранее сообщалось, что вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой. Об этом 28 июля заявил на брифинге Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

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#украина
#сша
#бюджет
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Министр обороны Италии Крозетто допускает политическое решение украинского кризиса
30 июля 2023, 17:12

Фото: iStock/okfoto

Исход украинского кризиса может разрешиться благодаря политическому решению, а не в зоне боевых действий, где Киев испытывает трудности.
Так считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Его слова приводит издание Corriere della Sera. По мнению главы Минобороны Италии, никто не в состоянии предсказать, когда закончится противостояние между Украиной и Россией.  Крозетто считает, что укрепления Вооруженных сил РФ затрудняют попытки украинских военных добиться успехов в зоне СВО.
 
«Следовательно, это может быть политический выбор, который определит окончание конфликта. Это может служить, как бы парадоксально это ни звучало, аспектом, ускоряющим мирный процесс», — такой прогнох сделал итальянский министр.
Также Крозетто считает, что грядущие выборы президента в США серьезно скажутся на позиции Вашингтона по дальнейшей поддержке Киева.

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#украина
#сво
#конфликт
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Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет гражданская война из-за отмены выборов
30 июля 2023, 17:06

Фото: iStock/alzay

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин заявил, что Украине может грозить гражданская война, если президентские выборы в 2024 году будут отменены. Об этом Соскин сообщил в своем блоге.
Соскин считает, что инициатива Зеленского и Верховной рады продлить военное положение, и, следовательно, «уничтожить условия для проведения выборов — узурпация власти». 

Бывший советник отметил, что если не будет отменено военное положение и президентские выборы в 2024 году не состоятся, то власть будет считаться нелегитимной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, согласно которым в стране на 90 дней будут продлены сроки действия военного положения и мобилизации на Украине. При этом пояснительной записки к новым законопроектам пока нет. В свою очередь депутат украинского парламента Ярослав Железняк предполагает, что в стране продлится действие военного положения и мобилизации еще на 3 месяца.

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Военный эксперт Дандыкин предположил, откуда запустили дроны до Москвы
Военный эксперт Дандыкин заявил о большой дальности дронов при атаке «Москва-Сити»
30 июля 2023, 15:47

Фото: iStock/vadimrysev

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники, которые атаковали башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Подмосковья, так и соседнего государства. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Сдается мне, что эти дроны имеют большую дальность. Вполне вероятно, что маршрут был заложен», — приводит слова Дандыкина NEWS.ru.

По словам Дандыкина, на данный момент дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. При этом это не послужило помехой российским средствам ПВО и РЭБ. Эксперт не исключил, что Украина не просто так выбрала для атаки День ВМФ России.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

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Дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области
30 июля 2023, 15:22

Фото: iStock/valio84sl

Дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, БПЛА упал на землю и сдетонировал. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее украинские войска обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области, есть раненые. Отмечается, что в результате обстрела ранены две женщины.

Напомним, обломки обнаружили на пляже санатория «Полтава-Крым» в Саки. Повреждённый беспилотник самолётного типа увидел охранник. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. 16 украинских БПЛА, которые пытались атаковать объекты на полуострове, были сбиты ПВО, ещё 9 подавили средства РЭБ.

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