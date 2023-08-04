Политолог Журавлёв назвал некоей акцией попытку ВСУ атаковать базу в Новороссийске

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Политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что предпринятая ВСУ попытка атаковать военно-морскую базу в Новороссийске являлась некоей акцией, к которой сама Украина не была готова.
«Это некая акция. Если бы они готовили и планировали эту атаку, они бы давно её пропиарили. Но Украина этого не сделала», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлёв.
При этом, он отметил, что нужно быть готовыми к тому, что подобные действия со стороны украинской стороны будут продолжаться и дальше, поскольку Киеву нужна победа любой ценой.
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