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«Провал уже признали, но громко и честно скажут об этом только после выборов, иначе Байдену несдобровать. С одной стороны, неудачный проект надо списывать, с другой — им трудно будет объяснить огромные вложения в идею «великой победы над русскими» руками украинцев. Идея инвестировать деньги в убийство русских будет похоронена», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлёв.
А декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот отметил, что Запад уже начал открыто рассматривать будущую историю Украины без её действующего лидера Владимира Зеленского.
«Сейчас Зеленский «подходит к кассе». Придётся платить за всё то, что он сделал. И Запад ему на это и указывает: мол, «дружище, мы тебе дали столько денег, столько оружия, мы тебя прославили на весь мир, ты стал известным человеком в масштабах планеты практически. А что же ты дал нам взамен? А ничего», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Кот.
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