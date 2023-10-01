Полковник бундесвера Тольке: армия России умеет эффективно адаптироваться

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Полковник Йорг Тольке заявил, что ВС России смогли успешно адаптироваться к ситуации на фронте. Об этом Тольке сообщил на YouTube-канале бундесвера.
Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, которые применяются в рамках спецоперации на Украине. Это поручение Шойгу дал во время поездки на одно из предприятий концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».
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