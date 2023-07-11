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Полковник Хатылев объяснил опасность зенитных ракет С-200, сбитых у Крыма

11 июля 2023, 02:33

Фото: РИА Новости

Полковник Сергей Хатылев объяснил, чем опасны зенитные ракеты С-200, сбитые у Крыма. По его мнению, в преддверии саммита НАТО нужно ждать новых провокаций со стороны ВСУ. Об этом пишет МК.
В публикации говорится, что ВС Украины осуществили удар по Крымскому мосту и другим объектам РФ с помощью тяжелых ракет комплекса ПВО С-200.

Хатылев отметил, что слабым местом таких ракет является большой размер. Из-за этого они имеют значительную эффективную отражающую поверхность, сравнимую с эффективной отражающей поверхностью тактического истребителя. Так, ракеты комплекса С-200 отчетливо просматриваются на индикаторе оператора системы ПВО.


По словам российского полковника, ракеты С-200 легко заметить, отследить захватить и ликвидировать системами ЗРК на любом из этапов работ. Поэтому перед современными технологиями они являются неэффективными и уязвимыми, заключил Сергей Хатылев.

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#зенитные ракеты
#СВО
#комплекс С-200
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Военный эксперт Кнутов объяснил, почему США испугались «Посейдона»
11 июля 2023, 03:30

Фото: РИА Новости

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российский подводный комплекс «Посейдон» может одним залпом стереть с лица земли несколько штатов США. Он рассказал, чего можно ждать от торпеды и почему ее так опасаются на Западе, пишет ОСН.
Он отметил, что «Посейдон» способен двигаться на большой глубине, поэтому его не могут обнаружить сонары. При этом скорость выпущенной торпеды достигает 200 км в час.

«Посейдон» — это глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой, который способен доставлять ядерную боевую часть практически в любую точку мира. Это цунами может смыть обширные районы, которые находятся в прибрежной части США. Учитывая, что 80% населения Штатов живет на побережье Тихого и Атлантического океана, ущерб может быть катастрофический», — цитирует издание слова собеседника.

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#«Посейдон»
#США
#Россия
#Кнутов
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В Одессе прозвучало несколько взрывов
11 июля 2023, 03:17

Фото: iStock/Multipedia

Несколько взрывов прогремело в Одессе, сообщил 24-й канал украинского телевидения. По его данным, возможно, имеет место работа сил противовоздушной обороны
Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины, как сообщает ТАСС.

С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Одесса
#взрывы
#Украина
#воздушная тревога
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Раненый прапорщик Банзаракцаев отбил наступление ВСУ в зоне СВО
11 июля 2023, 01:57

Фото: сайт Минобороны РФ

Старшина мотострелковой роты прапорщик Балган Банзаракцаев в составе батальонно-тактической группы занял оборону близ населенного пункта, когда боевики ВСУ при поддержке бронетехники и после осуществления артподготовки перешли в наступление. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Российский прапорщик после артиллерийского обстрела со стороны украинских националистов занял выгодное положение, однако все равно получил осколочное ранение в плечо. Банзаракцаев самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь и продолжил сражение.

В ходе боев старшина ВС РФ заметил, что противник хочет отрезать его и часть личного состава батальонно-тактической группы от основных сил роты. Банзаракцаев организовал маневр со сосредоточением огня в огонь на штурмовой группе ВСУ. Благодаря этому, украинским военным не удалось блокировать подразделение. В результате ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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Кадыров сообщил о пленении пяти солдат ВСУ под Артемовском
11 июля 2023, 01:15

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о захвате в плен пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами спецназа «Ахмат». По словам Кадырова это произошло под Артемовском (на Украине его называют Бахмутом), в районе населенного пункта Клещеевка.
«Вот и первые плоды работы спецназа "Ахмат" в бахмутском направлении. В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ <...> на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем армии "незалежной"», — отметил глава Чечни.

По его словам, Клещеевка, как и Артемовск, тоже полностью контролируется российской армией «вопреки распространяемым слухам и домыслам».

Днем во вторник Рамзан Кадыров сообщал, что спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова в зоне СВО на Украине передислоцирован на Артемовское направление. Глава Чечни отметил, что это говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения.

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#Рамзан Кадыров
#ВСУ
#Артемовск
#Клещеевка
#пленные
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ВСУ бросают Leopard и Bradley на прорыв Запорожского фронта
11 июля 2023, 01:00

Фото: iStock/huettenhoelscher

Командование ВС Украины посылает новые волны пехоты и бронетехники НАТО на штурм и прорыв Запорожского фронта. Об этом пишет Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что основной удар украинские боевики наносят северо-восточнее деревни Работино. За день на минах и от артиллерийских ударов были подбиты пять БМП Bradley, несколько танков Leopard и другая военная техника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#танки
#ВСУ
#техника
#СВО
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Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил, что ликвидация последствий на Каховской ГЭС почти завершена
10 июля 2023, 23:23

Фото: iStock/Bogdan Pigulyak

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время посещения Херсонской области осмотрел подтопленную Каховскую ГЭС.
Он также посетил Новокаховский и Алешкинский городской округ, а также Голопристанский муниципальный округ.
 
«Хочу отметить, что работы практически полностью закончены. Осталось одну скважину привести в порядок. Остальное все осушено, вода откачана», — сообщил Марат Хуснуллин.
Ранее врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС водохранилище не просто обмелело, а его больше нет. Об этом Сальдо сообщил в эфире Первого канала.

«Днепр вошел в свое русло и течет без накопления воды, которая необходима всей Таврии, Херсонской области, северного Крыма», — отметил Сальдо.
Он также добавил, что Каховское водохранилище было важно и для правобережья Днепра, так как вода из него подавалась в Кривой Рог, Орджоникидзе и Днепродзержинск.

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#Каховская ГЭС
#СВО
#ВСУ
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ потерпят крах уже в декабре
10 июля 2023, 22:20

Фото: iStock/JARAMA

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что крах ВСУ наступит уже зимой из-за истощения запасов вооружения и неспособности стран-союзниц передавать Киеву необходимое число оружия для продолжения боевых действий с армией России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Я считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и вооружения», — отметил Джонсон.

Он также выразил уверенность в том, что США решили поставить Украине кассетные боеприпасы из-за того, что запасы Вашингтона уже изрядно истощились, подчеркнув, что Штаты не способны создать производство, которое удовлетворит потребности украинский армии в будущем.

При этом Джонсон подчеркнул, что руководство Белого дома ставит под вопрос безопасность США, так как уже отсутствуют запасы вооружения для того, чтобы защищать себя.

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#ВСУ
#спецоперация
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«РВ»: На Запорожском направлении ликвидированы наемники из США
10 июля 2023, 21:25

Фото: iStock/Im Yeongsik

В ходе боев на Запорожском направлении российскими военными ликвидированы иностранные наёмники, прибывшие из США и принимавшие участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что иностранных наемников уничтожили российские бойцы из Амурской области.

«Боевики ликвидированы на подступах к с. Луговское между Пологами и Ореховом», - говорится в сообщении военкоров.

При этом добавляется, что среди наших военных потерь нет.

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#Запорожское направление
#наемники
#спецоперация
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В ЮНИСЕФ рассказали, что более половины детей украинских беженцев не посещают польские школы
10 июля 2023, 20:58

Фото:iStock/Victoria Kotlyarchuk

Более половины детей беженцев с Украины, которые находятся в Польше, не ходят в школу.
ЮНИСЕФ сообщает, что спустя 500 дней после того, как беженцы начали покидать Украину, более половины украинских детей не учатся в национальной системе образования Польши.
 
Сообщается, что в Польше в начальной и средней школах в данный момент учатся примерно 173 тысячи украинских детей.

Ранее Брюссель предложил европейским государствам мотивировать беженцев из Украины возвращаться на родину соцвыплатами
Ирландская газета Irish Examiner писала, что Европейский Союз опубликовал доклад, где изложены варианты, как европейцам быть с украинскими беженцами.

Одна из стратегий заключается в том, чтобы стимулировать добровольное возвращение беженцев на родину: мигрантов могут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой, пишет РИА Новости.

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#Украина
#Польша
#беженцы
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