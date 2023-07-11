Полковник Хатылев объяснил опасность зенитных ракет С-200, сбитых у Крыма;

Фото: РИА Новости
Полковник Сергей Хатылев объяснил, чем опасны зенитные ракеты С-200, сбитые у Крыма. По его мнению, в преддверии саммита НАТО нужно ждать новых провокаций со стороны ВСУ. Об этом пишет МК.
В публикации говорится, что ВС Украины осуществили удар по Крымскому мосту и другим объектам РФ с помощью тяжелых ракет комплекса ПВО С-200.
Хатылев отметил, что слабым местом таких ракет является большой размер. Из-за этого они имеют значительную эффективную отражающую поверхность, сравнимую с эффективной отражающей поверхностью тактического истребителя. Так, ракеты комплекса С-200 отчетливо просматриваются на индикаторе оператора системы ПВО.
По словам российского полковника, ракеты С-200 легко заметить, отследить захватить и ликвидировать системами ЗРК на любом из этапов работ. Поэтому перед современными технологиями они являются неэффективными и уязвимыми, заключил Сергей Хатылев.
Читайте также:
Раненый прапорщик Банзаракцаев отбил наступление ВСУ в зоне СВО;
Кадыров сообщил о пленении пяти солдат ВСУ под Артемовском;
ВСУ бросают Leopard и Bradley на прорыв Запорожского фронта.
Хатылев отметил, что слабым местом таких ракет является большой размер. Из-за этого они имеют значительную эффективную отражающую поверхность, сравнимую с эффективной отражающей поверхностью тактического истребителя. Так, ракеты комплекса С-200 отчетливо просматриваются на индикаторе оператора системы ПВО.
Читайте также:
Раненый прапорщик Банзаракцаев отбил наступление ВСУ в зоне СВО;
Кадыров сообщил о пленении пяти солдат ВСУ под Артемовском;
ВСУ бросают Leopard и Bradley на прорыв Запорожского фронта.
Диана Аванесян