Полковник Клупов: НАТО готовится к победе России в СВО

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Ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов заявил, что НАТО готовится к победе России в спецоперации на Украине и переходу РФ от Украины дальше к восточным территориям стран Восточной Европы. Так он объяснил информацию о подготовке НАТО к крупнейшим учениям со времен «холодной войны», пишет URA.RU.
«НАТО готовит свои восточные границы на случай, когда Украина разрушится и мы перейдем в широкомасштабное наступление. Когда российские войска подойдут к Днепру, начнется, с их точки зрения, как они называют, «миротворческая операция», — цитирует издание слова собеседника.
Клупов отметил, что страны НАТО в первую очередь озабочены собственной безопасностью, и поступать таким образом им приходится на фоне сложившейся обстановки.
«C другой стороны Североатлантический альянс демонстрирует свою силу и решимость готовности к отражению или к любым действиям РФ, которая может перейти от Украины к восточным территориям стран Восточной Европы», — добавил полковник.
Он напомнил, что перед Россией дважды в истории после окончания военных действий на территории страны вставал вопрос о дальнейшем переходе в европейскую часть.
«На этот раз мы возвращаемся опять к борьбе с фашизмом. Поэтому какое будет принято решение, я не знаю. Но они-то знают, что Россия может не остановиться на своих западных границах, можем пойти и в очередной раз их освободить. Они этого боятся», — подчеркнул Клупов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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