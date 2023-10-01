Полковник Кнутов: из-за атак ВСУ можно потерять не только Черноморский флот

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Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что в результате атак украинских войск можно потерять не только Черноморский флот. Об этом сообщает Царьград.
«Опасность продвижения к Крыму украинской армии возрастает в разы, если они сохранят подобную тактику, а они её сохранят, а мы со своей стороны что-то не противопоставим дальнобойным ракетам, которые дадут Зеленскому. Первая партия (ATACMS), насколько я знаю, будет из 30 ракет. С кассетной боевой частью. И поставки будут продолжаться», — цитирует Кнутова Царьград.
Военный эксперт отметил, что целью ракетных атак Киева в дальнейшем могут быть удары по логистическим центрам, которые отвечают за снабжение и управление войсками. Таким способом ВС России будут вынуждать место дислокации штабов, войск и складов.
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