Полковник Кнутов назвал мобилизационный предел Украины

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВС Украины переживают кризис на фоне жёстких и регулярных мобилизационных мероприятий. Об этом пишет «Лента.ру».
«Единственное, на что сейчас Зеленский уповает, — это новая мобилизация в принудительном порядке, причем и молодежи, и пожилых, и больных людей таким образом, чтобы набрать 200 тысяч сейчас и еще 300 тысяч зимой и в начале весны — всего 500 тысяч. Военкомы, конечно, в ужасе, потому что найти новых людей очень тяжело с учетом того, что, как ранее говорил Арестович*, три с половиной миллиона мужчин сбежало с территории Украины», — цитирует издание слова собеседника.
Кнутов добавил, что количества мобилизованных граждан на Украине хватит максимум на еще одно контрнаступление, после чего в стране больше не останется полноценного мужского населения. При этом у основной части мобилизованных отсутствуют необходимые компетенции и ресурсы для ведения боевых действий.
«Российские военные отмечают, что единственные подготовленные резервы приходят под Артемовск, на остальных же направлениях собирают все, что можно собрать и бросают на «мясные штурмы», от этого бойцы ВСУ и сдаются в плен», — заключил военный эксперт.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян