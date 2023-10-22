Полковник Кнутов рассказал, чем ценен трофей HIMARS для российских военных

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Трофей HIMARS поможет российским военным изучить его систему наведения.
Российские военные изучат систему наведения американской ракеты HIMARS. Она получена в качестве трофея под Донецком. О ценности данного боеприпаса в интервью «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
Получение почти целой HIMARS позволит закрыть пробелы в знаниях.
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«Там очень интересная система наведения, точность, которая достаточно высокая. Изучение этой системы наведения и той точности, на мой взгляд, будет представлять интерес»,- считает Юрий Кнутов.
«Эта система наведения, система приемки GPS позволит нам улучшить комплекс радиоэлектронной борьбы, который глушит принимаемый ракетами HIMARS сигнал. Что позволит эффективнее уводить их в сторону. Мы также получим информацию, чтобы повысить точность некоторых своих ракет», — объяснил Юрий Кнутов.Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что американскую ракету от реактивной системы залпового огня HIMARS, которую сбили системой ПВО над Донецком 21 октября, отправят для изучения специалистам ОПК в Москву.
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Мария Фирсова