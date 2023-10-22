Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Полковник Кнутов рассказал, чем ценен трофей HIMARS для российских военных

Полковник Кнутов рассказал, чем ценен трофей HIMARS для российских военных

22 октября 2023, 12:29
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Трофей HIMARS поможет российским военным изучить его систему наведения.
Российские военные изучат систему наведения американской ракеты HIMARS. Она получена в качестве трофея под Донецком. О ценности данного боеприпаса в интервью «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
«Там очень интересная система наведения, точность, которая достаточно высокая. Изучение этой системы наведения и той точности, на мой взгляд, будет представлять интерес»,- считает Юрий Кнутов.

Получение почти целой HIMARS позволит закрыть пробелы в знаниях.
«Эта система наведения, система приемки GPS позволит нам улучшить комплекс радиоэлектронной борьбы, который глушит принимаемый ракетами HIMARS сигнал. Что позволит эффективнее уводить их в сторону. Мы также получим информацию, чтобы повысить точность некоторых своих ракет», — объяснил Юрий Кнутов.
Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что американскую ракету от реактивной системы залпового огня HIMARS, которую сбили системой ПВО над Донецком 21 октября, отправят для изучения специалистам ОПК в Москву.

Читайте также:

Ракету РСЗО HIMARS, сбитую над Донецком, отправят для изучения в Москву

В ДНР провели расследование продажи Киевом западного оружия

В Днепропетровске прогремел взрыв
#сво
#всу
#украина
Читайте нас в
Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ
Пленный Лыска сообщил о многочисленных случаях дезертирства в ВСУ
22 октября 2023, 11:04

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Украинский пленный Александр Лыска сообщил, что в рядах украинских войск не единичны случаи дезертирства. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лыски, один из военнослужащих отпросился на похороны своего родственника, уехал и не вернулся. Пленный утверждает, что таких случаев достаточно много.

Сам Лыска идти воевать в украинских войсках не хотел, однако избежать мобилизации не смог. В российский плен он попал на запорожском направлении.

Ранее военнослужащий 56-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталий Мельниченко, который был взят в плен под Артемовском, рассказал, что украинским военнослужащим приходится стоять на позициях под Артемовском, с которых даже не эвакуируют тела их погибших сослуживцев.

Читайте также:

Украинский пленный заявил о повсеместной наркомании среди ВСУ

Пленные бойцы ВСУ рассказали, что трупы их сослуживцев не вывозят из окопов

США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер
#похороны
#всу
#тела
#переговоры
#украина
Читайте нас в
В ДНР провели расследование продажи Киевом западного оружия
22 октября 2023, 09:26

Фото: iStock/3D_generator

Было проведено частное расследование. Оно подтвердило продажу Киевом западного вооружения, которое поставляли на Украину.
Об этом рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, расследование провели участники специальной группы оперативного реагирования, которая создана при правительстве Донецкой Народной Республики. Расследование проводилось год назад. 

«Мы находили в даркнете массу предложений, оферт о продажи натовского оружия, поставленного Украине. Там были фотографии, видео, на которых были представлены образцы вооружения, которые уже были на фронте, они фотографировались в боевых порядках, в окопах, а были образцы вооружения, которые были запечатаны ещё в пленку, они не видели фронта, они только-только приехали на Украину из стран-поставщиков», - рассказал Ян Гагин.
С его слов, на «черных» площадках был широкий выбор оружия: от ракет до стрелкового оружия. 

«И мы пошли немного дальше, было проведено расследование, на Ближнем Востоке мы находили людей, которые покупали это оружие», - рассказал Гагин. 
Ранее украинский военный рассказал об обучении у американских инструкторов. О подробностях подготовки сообщил военный Александр Лыска, которого взяли в плен на запорожском направлении, пишет РИА Новости.

После Житомира он был отправлен проходить военную подготовку в Германии. С его слов, там не было ничего особенного. Мужчина рассказывает, что обучение проводили американские инструкторы, но он не знал их званий и имен. 

«Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии – тактическая медицина, стрельба… Все то же самое, что и здесь», — рассказал Лыска.
Читайте также:

Украинский военный рассказал об обучении у американских инструкторов

Украина вошла в тройку лидеров по помощи от США

Военные обозреватели Кофман и Эванс прогнозируют тяжёлый год для Украины
#сво
#всу
#украина
Читайте нас в
В Днепропетровске прогремел взрыв
22 октября 2023, 09:12

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Официальных комментариев от властей пока не последовало.
Взрыв прогремел в Днепропетровске, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
 
«Днепр, местные паблики сообщают о взрыве», – сказано в публикации.
Подробности произошедшего пока не сообщают. Местные власти не прокомментировали ситуацию.

Ранее глава областного совета Николай Лукашук написал в своем телеграм-канале, что объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области на Украине.

Сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежат Вооруженным силам Украины, сообщает Минобороны. Отечественные средства ПВО сбили бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29, а также вертолет Ми-8.

Читайте также:

Экс-канцлер Германии Шредер сделал неожиданное заявление о Крыме

В Одессе мужчина прилюдно разорвал украинский флаг

Российские чипы от БПЛА «Герань» нашли в украинских самопальных дронах
#украина
#сво
#всу
Читайте нас в
Американская журналистка Моррис рассказала, на что обиделся Зеленский
Журналистка Моррис рассказала, что Зеленский обижается на отсутствие внимания
22 октября 2023, 08:19

Фото: Сайт Кремля

Журналистка из США Натали Моррис считает, что Зеленский обиделся на отсутствие внимания от западных политиков и прессы.
В эфире YouTube-канала Redacted журналистка Моррис поделилась мнением, что всего за неделю украинский президент Владимир Зеленский растерял свою популярность. Теперь западные политики и пресса не уделяют ему столько внимания, как раньше.
 
«Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара». Звезда Зеленского закатилась всего за неделю», – говорит журналистка.
Моррис считает, что, надеясь вернуть себе былую славу и медийность, «парень в зеленой футболке» пошёл на отчаянные меры.
 
«Просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения», – говорит Натали Моррис.
В данный момент внимание мировой общественности приковано к эскалации палестино-израильского конфликта.

Читайте также:

В Крыму на продажу выставили квартиру Зеленских

Сатановский прокомментировал своё увольнение за оскорбление Захаровой

В Одессе мужчина прилюдно разорвал украинский флаг
#владимир зеленский
#украина
#сво
Читайте нас в
Ракету РСЗО HIMARS, сбитую над Донецком, отправят для изучения в Москву
22 октября 2023, 08:08

Фото: istockphoto/vadimrysev

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что американскую ракету от реактивной системы залпового огня HIMARS, которую сбили системой ПВО над Донецком 21 октября, отправят для изучения специалистам ОПК в Москву.
ТАСС пишет, что боеприпас почти не пострадал, а основную часть его корпуса не задели.
 
21 октября российские средства ПВО сбили в Буденовском районе Донецка ракету реактивной системы залпового огня HIMARS, производства США. Её обломок рухнул в городе. После нейтрализации системами ПВО у ракеты остался целым модуль наведения.

Ранее сообщалось, что российские чипы от БПЛА «Герань» нашли в украинских самопальных дронах. ГЛОНАСС-чип «Комета» располагается в одном из крыльев дрона. Когда БПЛА взрывается, крыло отлетает в сторону, а важнейшая деталь остается невредимой. Сейчас Украина испытывает дефицит вооружения, поэтому в ВСУ решили собирать запчасти с российских БПЛА, вышедших из строя.

Читайте также:

Российские чипы от БПЛА «Герань» нашли в украинских самопальных дронах

Российские системы ПВО сбили самолёты и вертолёт ВСУ

Участникам СВО увеличат зарплату
#сво
#украина
#сву
Читайте нас в
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих на южнодонецком направлении СВО
22 октября 2023, 06:26

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российская армия за минувшие сутки нанесла авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. В результате противник потерял не менее 140 бойцов, сообщил ТАСС начальник пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов.
«Поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области», — доложил Чехов.

Кроме того, по его словам, украинская армия в ходе контрбатарейной борьбы потеряла шесть миномётных расчётов и три бронеавтомобиля. Также ВС РФ пресекли две попытки выдвижения групп пехоты ВСУ в районе Угледара (ДНР) и уничтожили украинскую разведгруппу севернее Приютного (Запорожская область).

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские системы ПВО сбили самолёты и вертолёт ВСУ

Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, сообщил Гагин

Савчук: Войска группировки «Центр» за одни сутки поразили около 130 целей ВСУ
#всу
#гибель
#украина
#вооружённые силы рф
Читайте нас в
Эксперт Пичи: Ракеты ATACMS окажутся крайне опасными для мирного населения
22 октября 2023, 04:30

Фото: iStock/Gerasimov174

Поставленные на Украины ракеты ATACMS могут быть чрезвычайно опасны для мирного населения, это крайне безответственный шаг со стороны Вашингтона, Об этом написал Титус Пичи, член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов, в статье для издания Responsible Statecraft.
Как отметил Пичи, поставка американских ATACMS на Украину — это не что иное, как будущая игра с жизнями гражданского населения, которая «игнорирует многие десятилетия человеческих страданий».

По словам эксперта, применение данных тактических ракет почти наверняка повлечёт за собой многие жертвы среди мирного населения, поскольку кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей и, что называется,бьёт по площадям. Кроме того, она не детонирует при столкновении с землей, тем самым представляя опасность для людейна протяжении ещё долгих лет.

Напомним, небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

Читайте также:

Стало известно, как далеко бьют поставленные Украине ракеты ATACMS

СМИ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни

Коротченко: ВС РФ нашли способ бороться с украинскими ракетами ATACMS
#опасность
#ракета
#сша
#украина
Читайте нас в
США запретили Украине пойти на мирные переговоры с Россией, заявил Шредер
Шредер: США запретили Украине вести мирные переговоры с Россией в марте 2022
21 октября 2023, 20:28

Фото: iStock/sb2010

Немецкий экс-канцлер Герхард Шредер заявил, что США не позволили Украине продолжать мирные переговоры с Россией в марте прошлого года. Об этом Шредер сообщил в интервью Berliner Zeitung.
Шредер отметил, что изначально Киев был вынужден обсуждать с Вашингтоном все вопросы, которые связаны с переговорами. По словам политика, в тот момент украинские власти были готовы отказаться от членства Украины в Североатлантическом альянсе и говорить о Крыме.

Шредер выразил мнение, что ничего не могло произойти, так как все остальные решения принимались в США.

Ранее Шредер назвал Крым частью истории России.  Он подчеркнул, что Украине не следует пытаться стать членом НАТО, ведь Киев просто не сможет выполнить условия для вступления в альянс.

Читайте также:

Экс-канцлер Германии Шредер сделал неожиданное заявление о Крыме

Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате «Рамштайн»

Российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта, сообщил Гагин
#сша
#военные
#политика
#мнение
#крым
#заявление
#нато
#киев
Читайте нас в
Минобороны Украины назвало дату следующей встречи в формате «Рамштайн»
МО Украины: следующая встреча в формате «Рамштайн» пройдет в ноябре
21 октября 2023, 20:06

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Начальник управления прессы и информации министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что очередное заседание в формате «Рамштайн» пройдет в Германии в ноябре, главной темой которого станет подготовка ВСУ к зиме. Об этом Павлюк сообщил в эфире телеканала «Рада».
Ранее сообщалось, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте, которое пройдет в октябре. Встреча состоится 28 октября и продлится два дня.  Одной из тем заседания станет обсуждение «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление Вооружённых силы Украины продолжится осенью и зимой. Украинский глава также добавил что будет сделано все возможное, чтобы плохая погода не помешала армии.

Читайте также:

Киев проведет встречу по «формуле мира» Зеленского на Мальте, пишут СМИ

В Джидде представили альтернативный план по Украине

Зеленский сообщил о своем желании не расставаться с властью
#план
#встреча
#киев
#украина
#всу
Читайте нас в
Достижения.рф