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Полковник Макгрегор: Иностранные наемники массово дезертируют из ВСУ

12 августа 2023, 20:55

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Среди украинских военнослужащих растет недовольство из-за постоянных поражений на передовой. Иностранные наемники также стали покидать передовую на фоне военных неудач.

Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего канала на YouTube. Он отметил, что иностранные наемники, которые поначалу так рьяно бросились сражаться на стороне Украины, сейчас просто собирают вещи и уезжают. Макгрегор предположил, что остались скорее всего только поляки.

Среди украинских частей ВСУ также могут участиться случаи дезертирства из-за отсутствия военных успехов во время широко разрекламированного контрнаступления, считает военный. Это может внести раскол в украинскую армию и в конечном итоге привести ее к поражению. Солдаты, не видя результатов боевых действий, теряют не только моральный дух, но и перестают видеть смысл в продолжении боевых действий, заключил американский полковник.

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#солдаты
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#наемники
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Экс-разведчик Риттер: Непрофессионализм Зеленского — секретное оружие России
12 августа 2023, 21:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Неспособность Зеленского профессионально управлять страной во время военного конфликта играет на руку России. Его некомпетентность является самым лучшим оружием Москвы, помогающее войскам одерживать победы.
Об этом заявил бывший разведчик армии США Скот Риттер во время выступления в эфире YouTube-канала George Galloway. По его мнению, командование ВСУ может устроить военный переворот и сместить главу киевского режима из-за вечных неудач на передовой. Такой сценарий становится все более вероятным на фоне роста потерь среди украинских военнослужащих.

Однако бывший разведчик заметил, что лично он сам обеспокоен будущим Зеленского, поскольку считает, что его пребывание на посту президента Украины является единственным и самым быстрым вариантом прекращения военного конфликта.

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#конфликт
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина может в скором времени потерять Одессу
12 августа 2023, 20:21

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Украина может в скором времени потерять Одессу из-за того, что ВСУ уже не способны вести боевые действия в полном объеме. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В интервью для YoyTube-канала Dialogue works он сказал, что по его мнению шансы на то, что Украина сможет удержать Одессу с каждым днем уменьшаются. Бывший сотрудник спецслужб напомнил, что после провала контрнаступления ВСУ российские войска сами начали наступать на Харьковском направлении, где скорость их продвижения составляет несколько километров в день. Джонсон считает, что в скором времени военнослужащие армии России освободят Купянск.

Украинские же войска несут тяжелые потери в живой силе и технике. ВСУ просто не успевают подготовить и снарядить новых солдат из резерва, что не позволяет им вести боевые действия должным образом, заключил экс-аналитик ЦРУ.
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#украина
#всу
#солдат
#одесса
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Мужчина погиб в Донецке после очередного обстрела ВСУ
12 августа 2023, 19:29

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

В результате обстрела Донецка артиллерией ВСУ в Петровском районе города погиб мужчина 1986 года рождения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города.
С момента, когда Донецкая Народная Республика объявила свою независимость от Киева, Петровский район является самой обстреливаемой частью города. Сегодня украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии около 50 снарядов калибра 155 миллиметров. Один из них угодил в частный дом в Петровском районе.

Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в летнюю кухню, в которой он в тот момент находился. Сам дом практически полностью разрушен. Обстрелы мирных городов республик Донбасса, которые ведут ВСУ, не прекращаются ни на день. Отчаявшись добиться хоть каких-то успехов на поле боя, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, атакуя мирную инфраструктуру.

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Российские военные уничтожили пункт управления подготовкой иностранных наемников ВСУ
12 августа 2023, 17:56

Фото: istockphoto/Dragunov1981

Военнослужащие ВС России при помощи РСЗО «Торнадо-С» уничтожили пункт управления подразделением иностранных наемников, а также терминал связи Starlink в Новониколаевке. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Он также рассказал, что российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации и складу боеприпасов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Белой Горы. Истребители Су-34 также поразили места скопления живой силы противника около Богдановки и Веселовки.

Также был ликвидирован склад боеприпасов ВСУ около Белогоровки, уничтожены буксируемые гаубицы М777 в Озаряновке и Остром, САУ «Акация» в районе Клещеевки и две гаубицы Д-20 в Яснобородовке и Марково. С помощью ТОС «Солнцепек» нанесено огневое поражение живой силе украинского батальона территориальной обороны в районе Красногоровки.

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#всу
#удар
#истребители
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Минобороны: Российские силы ПВО предотвратили атаку на Крымский мост
12 августа 2023, 14:03

Фото: istockphoto/vladj55

Министерство обороны Российской Федерации выступило с заявлением, в котором сообщается о попытке атаки на Крымский мост. Она была успешно предотвращена российскими средствами ПВО.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале оборонного ведомства, указано, что сегодня, 12 августа около 13:00 по московскому времени была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту. Для этого боевиками ВСУ была использована управляемая зенитная ракета С-200, переделанная под ударный вариант.

Российскими средствами противовоздушной обороны ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений объектов инфраструктуры и пострадавших нет.

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#ракета
#всу
#минобороны рф
#крымский мост
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Очевидцы выкладывают кадры с дымом над Крымским мостом
12 августа 2023, 13:26

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Очевидцы выкладывают в сеть кадры с дымом над Крымским мостом. По официальным данным, движение автотранспорта по нему временно перекрыто в обе стороны.
Над Крымом работают системы ПВО. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале, в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. Крымский мост не поврежден.

Глава Крыма также добавил, что российскими спецслужбами была поставлена дымовая завеса. Он уточнил, что движение по Крымскому мосту будет возобновлено в ближайшее время.

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#крым
#крымский мост
#ракеты
#пво
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Очевидцы сообщили о работе систем ПВО в районе Керчи
12 августа 2023, 13:21

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Очевидцы сообщают о работе российских систем ПВО в районе Керчи.
Это не первый удар по мирной инфраструктуре Крыма, который осуществляют боевики ВСУ. Напомним, сегодня ранним утром силами ПВО была пресечена террористическая атака силами 20 беспилотников. Ранее два беспилотных катера пытались атаковать Севастополь. Оба были уничтожены силами Черноморского флота вдали от берега.

Не умея добиться каких-либо успехов во время широко разрекламированного контрнаступления, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, атакуя мирные города и объекты.

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#пво
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ВСУ применяют в ЛНР иностранные самозакапывающиеся мины
12 августа 2023, 12:17

Фото: istockphoto/Yaroslav Litun

Украинские боевики часто используют на Краснолиманском направлении в ЛНР иностранные самозакапывающиеся мины. Такие смертоносные снаряды устанавливаются около российских позиций дистанционным способом.
Российский сапер с позывным Разум рассказал, что часто их забрасывают, используя кассетные боеприпасы. Такая мина сама закапывается на глубину 10-15 сантиметров, передает ТАСС. Она срабатывает, реагируя на радиоволны и на металл. В том числе поэтому ее сложно обнаружить щупом. Мина может взорваться только от близкого присутствия металла.

По словам российского военнослужащего, самое безопасное при обнаружении такой мины — удалиться от нее на некоторое расстояние и расстрелять издали. Это позволит минимизировать риск для саперов и других военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий.

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#металл
#всу
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Пленный морпех ВСУ рассказал о предательстве украинских спецслужб под Херсоном
12 августа 2023, 11:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Сначала ВСУ бросили своего морского пехотинца в Херсонской области, а затем Служба безопасности Украины (СБУ), завербовав его как агента на российской территории, обманула его и фактически сдала Москве.
Обо всем этом рассказал сам участник этих событий морпех Владимир Реул. В беседе с корреспондентом РИА Новости он вспомнил, как в 2022 году в составе своей части попал под обстрел со стороны наступавших российских войск в районе Копани. Из-за наплевательского отношения офицеров Реула просто забыли на территории, подконтрольной России. Он спрятал оружие, переоделся и ничем не выдавал свою причастность к ВСУ.

Через полгода на него вышли сотрудники СБУ и произвели вербовку. По заданию своего куратора морпех должен был собрать информацию о дислокации российских войск в районе Каховки. В награду за собранные сведения его обещали переправить на территорию, подконтрольную Украине. После выполнения задания представитель украинских спецслужб дал морпеху номер телефона и сообщил кодовое слово, которое надлежало сообщить человеку, который будет заниматься переправлением Реула в Киев. Когда то пришел в условленное место, там его ждали сотрудники уже российских спецслужб. По словам пленного украинца, СБУ просто предали его, избавившись от агента как от использованного материала, как от пушечного мяса.

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#всу
#обстрел
#киев
#сбу
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