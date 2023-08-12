Полковник Макгрегор: Иностранные наемники массово дезертируют из ВСУ

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Среди украинских военнослужащих растет недовольство из-за постоянных поражений на передовой. Иностранные наемники также стали покидать передовую на фоне военных неудач.
Среди украинских частей ВСУ также могут участиться случаи дезертирства из-за отсутствия военных успехов во время широко разрекламированного контрнаступления, считает военный. Это может внести раскол в украинскую армию и в конечном итоге привести ее к поражению. Солдаты, не видя результатов боевых действий, теряют не только моральный дух, но и перестают видеть смысл в продолжении боевых действий, заключил американский полковник.
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Александр Бойцов