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В Киеве проговорились о том, что в ходе конфликта погибло около 400 тысяч украинских военных. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Люди, наконец-то, говорят мне: "Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тысяч солдат ВСУ". Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тысяч военнослужащих», — рассказал Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Офицер напомнил, что за время Второй мировой войны потери США были меньше. Таким образом, он уверен, что конфликт не сможет долго продолжаться и совсем скоро закончится.
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