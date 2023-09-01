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Полковник Макгрегор: Киев проговорился о гибели 400 тысяч солдат ВСУ

01 сентября 2023, 22:18
Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В Киеве проговорились о том, что в ходе конфликта погибло около 400 тысяч украинских военных. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Люди, наконец-то, говорят мне: "Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тысяч солдат ВСУ". Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тысяч военнослужащих», — рассказал Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Офицер напомнил, что за время Второй мировой войны потери США были меньше. Таким образом, он уверен, что конфликт не сможет долго продолжаться и совсем скоро закончится.


Напомним, 29 августа украинский оператор Киевстар случайно признался в реальных потерях ВСУ. Такая цифра была озвучена рамках благотворительной акции. «400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок», - гласила надпись в промо. Сейчас видео уже удалено.

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В Киеве заявили, что ВС РФ экономят ракеты для дальнейшего массового удара
01 сентября 2023, 21:58

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Россия начала экономить ракеты для того, чтобы устроить грядущей зимой массовый обстрел украинских территорий. Такое заявление сделала глава пресс-центра Сил обороны Юга ВСУ Наталья Гуменюк.
Она уточнила, что удары будут наноситься по объектам энергетики Украины, так как они по-прежнему являются главными целями для ВС РФ.
 
«Мы сейчас наблюдаем тот факт, что они фактически скапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономны», – рассказала Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, ВС РФ сменили тактику обстрелов объектов на территории Украины для того, чтобы найти слабые места в противовоздушной обороне страны.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов на Украине стране необходимы дополнительные силы ПВО, в том числе ЗРК Patriot, а также финансовая помощь.

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#зеленский
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В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник
01 сентября 2023, 21:45

Фото: iStock/aapsky

В Минобороны России заявили, что в небе над Белгородской областью сбит вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
«1 сентября около 21.15 мск российскими средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России. 
Уточняется, что украинский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью дружными российскими силами противовоздушной обороны.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что число атак беспилотников на территорию России будет только расти. По его словам, наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет расти. 


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Зеленский провёл заседание, в ходе которого узнал об актуальной ситуации на фронте
01 сентября 2023, 20:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались вопросы поставок вооружения, актуальная ситуация на фронте, а также производство военной техники на территории Украины. Об этом глава государства сообщили в своём Telegram-канале.
Зеленский отметил, что первостепенная задача – это снабдить военных всем необходимым для ведения наступательных боёв, разминирования территорий и эвакуации раненных солдат.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканала «1+1» заявил, что боевые действия должны перейти на территорию России. В Госдуме РФ прокомментировали это заявление. Депутат Шеремет считает, что подобные слова нужны только для того, чтобы отвлечь от неудачно продвигающегося контрнаступления и для того, чтобы поддержать боевой дух украинских военных.

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#владимир зеленский
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#заседание
#всу
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В зоне СВО ликвидированы три иностранных наёмника, воевавших за ВСУ
01 сентября 2023, 18:20

Фото: iStock/zabelin

За последние дни в зоне спецоперации российские военные лиувидировали трех иностранных наёмников из Колумбии, Азербайджана и Грузии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«За последние несколько дней уничтожены 3 иностранных наемника. Все они принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ», - говорится в сообщении военкоров.

Таким образом, согласно полученной информации, ликвидирован колумбиец Хосе Нельсон Фарасика Гарсия, азербайджанец Алиев Рафиг Хаджигулуоглу, и гражданин Грузии Николоз Ахвледиани.

29 августа в районе Артемовска во время выполнения боевых задач были ликвидированы сразу шесть украинских пилотов, которые имели офицерские звания. 

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#фсб
#всу
#наемники
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Депутат ГД Шеремет объяснил, зачем Буданов призвал перенести военные действия в Россию
01 сентября 2023, 17:52

Фото: iStock/IherPhoto

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости прокомментировал заявление начальника военной разведки Украины о перенесении боевых действий на территорию России.
Ранее сообщалось, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ должны перенести ведение боевых действий на территорию России.

По мнению Шеремета, подобные заявления нужны исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления и для того, чтобы поддержать упавший боевой дух украинских военных.

Также он напомнил, что Украина неоднократно пыталась совершать агрессивные действия по отношению к России. Каждая такая попытка не увенчивалась успехом, поскольку сильная российская армия пресекала их и уничтожала террористов.

Депутат добавил, что это России следует перенести боевые действия в Киев, чтобы «уничтожить верхушку террористов во главе с Зеленским».

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#украина
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#сво
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Le Monde: У США не хватает боевого опыта для помощи ВСУ
01 сентября 2023, 17:33

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

У американских военных нет необходимого боевого опыта, чтобы научить украинцев справляться с российскими инженерными укреплениями, возведенными на линии боевого соприкосновения. Об этом заявила эксперт некоммерческой исследовательской организации RAND Дара Мэссикот.
Она отметила, что в настоящее время военнослужащим ВСУ приходится сталкиваться с одной из самых сложных и тщательно оборудованных оборонительных сетей за десятилетия последних военных конфликтов. Американцы просто не обладают опытом борьбы с такими укреплениями без превосходства в воздухе, сказала эксперт в беседе с газетой Le Mond.

Авторы публикации признают, что модель боевых действий, опробованная американцами в Ираке и Афганистане, оказалась совершенно бесполезна на Украине. Мэссикот добавила, что успехи контрнаступления ВСУ будут зависеть от факторов, которые не освещаются в публичном пространстве, таких, как темпы использования артиллерийских снарядов и реальное количество потерь в живой силе и технике.

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#всу
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#сша
#контрнаступление
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Украинское командование намеренно бросает бойцов в «мясные штурмы»
Минобороны: Командование ВСУ намеренно бросает личный состав в «мясные штурмы»
01 сентября 2023, 16:19

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Командование ВСУ намеренно бросает своих бойцов в бессмысленные и заведомо проигрышные атаки, заявили в Минобороны РФ.
«Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Руководство Вооруженных сил Украины не обеспечивает военных должной экипировкой, и заставляет их пешком идти по российским минным полям. 

Ранее военкор Сладков передал слова российского лидера Владимира Путина. Он заявил, что не готов видеть Киев в руинах. Сладков также подчеркнул, что в начале специальной военной операции Россия наращивала свой стратегический военный потенциал, потому дела шли не так легко, как хотелось бы. Сейчас же, российские войска перешли к тактическому уровню.

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Путин заявил, что не готов видеть Киев в руинах
Путин заявил Сладкову, что не готов видеть Киев в руинах
01 сентября 2023, 16:08

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что не готов видеть Киев в руинах, его слова передает военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.
«Меня спрашивают люди добрые: «Когда мы победим?» Можно хоть завтра, но простые украинцы должны кое-что понять. Не забуду слова, которые которые президент сказал нам с Женей Поддубным год назад: «Я еще не готов видеть Киев в руинах». Молите Бога, былые братья-украинцы, чтоб эта готовность не пришла», - прокомментировал ситуацию Сладков.

Он также отметил, что в начале специальной военной операции Россия наращивала свой стратегический военный потенциал, потому дела шли не так легко, как хотелось бы. Сейчас же, российские войска перешли к тактическому уровню.

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#украина
#вс рф
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МО РФ: ВСУ массово отказываются форсировать Днепр
Минобороны: ВСУ отказываются форсировать Днепр из-за опасений погибнуть
01 сентября 2023, 15:40

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ отказываются форсировать Днепр на Херсонском направлении из-за опасений погибнуть от огня российской армии. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
По данным министерства, за последнюю неделю украинская армия потеряла до 230 военных на Херсонском направлении.  

По словам пленных украинских военнослужащих, бойцы ВСУ отказываются от поставленных им задач, в том числе по форсированию Днепра из-за опасений погибнуть. Кроме личного состава, ВСУ теряют на указанном направлении технику и вооружение западного производства, отметили в ведомстве.  

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#украина
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#вооружение
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