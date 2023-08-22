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«Больно это признавать, но звучит так, будто ещё недостаточно украинцев погибло за Вашингтон», — сказал полковник армии США.Ранее Макгрегор призвал американцев обратить внимание на ситуацию с отправкой оружия и финансированием Украины и провести разбирательство в этом вопросе.
«Мы отправляем оборудование на миллиарды долларов, и большая часть его просто исчезает, вероятно, попадая на черный рынок, а деньги не доходят до нужных мест!» — выразил свое негодование Макгрегор.Многие зарубежные СМИ уже признают, что украинское контрнаступление во многом можно считать неудавшимся. Журналист Ишан Тхарур в своей статье для издания The Washington Post констатировал, что Киев не смог совершить прорыв ни на одном из ключевых направлений.
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