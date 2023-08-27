Полковник Макгрегор: Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша и Литва могут вторгнуться на Западную Украину без согласования своих действий с НАТО. Об этом Макгрегор сообщил в интервью Dialogue works.
Макгрегор отметил, что такие планы Польши и Литвы несут в себе опасность. При любых обстоятельствах они остаются членами НАТО, и их операция будет расцениваться как действия военного блока.
По словам Макгрегора, такой шаг со стороны Варшавы и Вильнюса приведет к прямому столкновению с ВС РФ.
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«Самое страшное, что сейчас появляются подтверждения тому, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО», — пояснил бывший советник главы Пентагона.
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Екатерина Коршунова