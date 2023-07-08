Полковник Макгрегор: После саммита НАТО Украина может потерять Одессу

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Американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что, в случае провокаций на саммите НАТО, Россия может пойти на масштабное наступление, вплоть до Одессы, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить Путина пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы. Он может это сделать, Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
По мнению полковника, единственная причина, по которой Россия еще не дошла до Одессы – нежелание Владимира Путина идти на эскалацию конфликта.
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