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Украинские солдаты все чаще предпочитают сдаваться в плен, не желая выполнять приказы командования, обрекающие их на смерть. Самоубийственные штурмы, получившие меткий эпитет «мясные», совсем не увлекают бойцов ВСУ.
Также Макгрегор считает, что на Западе не говорят всей правды о происходящем в зоне украинского военного конфликта. Правда же, по его мнению, заключается в том, что части ВСУ уже потеряли 400 тысяч солдат убитыми. Это невероятно огромная цифра, заключил офицер.
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