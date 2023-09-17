Полковник Макгрегор: Западная разведка помогает ВСУ наносить ракетные удары

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Западная разведка помогает Украине наносить по России удары ракетами большой дальности. Об этом заявил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Украина ранее просила США о поставках раке большой дальности ATACMS. В Пентагоне заявляли, что пока решение по этим ракетам в американском военном ведомстве не принято.
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Александр Бойцов