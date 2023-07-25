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Полковник Макгрегор: Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ

Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ
25 июля 2023, 02:15

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВС Украины.
«Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда», — сказал Макгрегор в ходе интервью на YouTube-канале London Real.

По словам американского военного, армия Украины понесла «чудовищные потери».


«Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен», — отметил бывший советник главы Пентагона.

По его мнению, Украина продолжает существовать исключительно из-за финансовой помощи США. Дуглас Макгрегор призвал положить этому конец и перейти к переговорам.

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Назван срок жизни солдат ВСУ на фронте

#Зеленский
#ВСУ
#Макгрегор
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Назван срок жизни солдат ВСУ на фронте
MWM: срок жизни солдат ВСУ на некоторых участках фронта составляет четыре часа
25 июля 2023, 01:50

Фото: iStock/Olena_Z

Издание Military Watch Magazine сообщило о существенных потерях, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках преодолеть российскую оборонительную линию.
Согласно этим сведениям, в некоторых секторах фронта, продолжительность жизни украинского военнослужащего составляет менее четырех часов. Издание утверждает, что такая ситуация стала возможной из-за стратегии командования Киева, заключающейся в отправке на передовую неподготовленных воинов.

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#ВСУ
#СВО
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Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию Донбасса
25 июля 2023, 01:44

Фото: iStock/Standart

За прошедшие 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 52 атакам со стороны украинских вооруженных сил, в ходе которых было выпущено 210 боеприпасов различных типов. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК).
«Во время прошедших суток представительство зарегистрировало 52 случая обстрела со стороны украинских военных формирований... На донецком направлении наблюдалось 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 155-мм артиллерии. На горловском направлении зарегистрировано 10 обстрелов из 152-мм артиллерии. На ясиноватском направлении — семь обстрелов из 155-мм артиллерии», — указано в сообщении представительства.
Всего украинские военные выпустили 210 различных боеприпасов. Под обстрел попали пять населенных пунктов в регионе: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.

В результате обстрелов в Донецке и Старомлиновке четыре мирных жителя получили ранения. Днем ранее было зафиксировано 56 обстрелов со стороны украинских войск.

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#ВСУ
#обстрелы
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ВС РФ за сутки уничтожили 35 украинских БПЛА
Минобороны: Российские силы уничтожил 35 украинских беспилотников в зоне СВО за сутки
25 июля 2023, 00:32

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВС России за прошедшие сутки уничтожила 35 украинских беспилотников в зоне СВО. Об этом Минобороны РФ сообщили в своем Телеграм-канале.
В публикации говорится, что 35 БПЛА украинских войск были ликвидированы в районах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Уточняется, что беспилотные летательные аппараты сбили в районе населенных пунктов Кременная, Пятихатки, Новая Каховка и Белогоровка.

Кроме того, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и отразили пять атак на Краснолиманском направлении, отметили в оборонном ведомстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#СВО
#БПЛА
#ВСУ
#Россия
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В бундесвере раскритиковали действия ВСУ
Bild: ВС ФРГ раскритиковали действия офицеров ВСУ в секретном докладе
25 июля 2023, 00:26

Фото: iStock/macky_ch

Офицеры Вооруженных сил Германии (Бундесвер) высказали критические замечания в отношении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в секретном докладе, доступ к которому получило издание Bild.
Согласно докладу, помеченного как «только для служебного пользования», были выдвинуты претензии к способам ведения боевых действий украинской армии.

«Некоторые военные подразделения делятся на чрезмерно малые группы, что приводит к отсутствию единого ведения боя», — указывается в документе. Это увеличивает вероятность «дружественного огня».
Кроме того, немецкие военные отметили отсутствие тактики, позволяющей установить огневое преимущество в критический момент боя. Газета подчеркивает, что в таких условиях численное преимущество войск или техники, а также обучение на Западе, могут не принести ожидаемой пользы.

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#ВСУ
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Литва призвала ЕС использовать балтийские порты для экспорта с Украины
AFP: Литва призвала ЕС использовать балтийские порты для экспорта зерна с Украины
25 июля 2023, 00:21

Фото: iStock/NejauPhoto

В понедельник Литва обратилась к Евросоюзу с предложением использовать порты Балтийского моря для экспорта украинского зерна в свете истечения срока действия зернового контракта, сообщает агентство France Presse, ссылаясь на письмо от трех литовских министров к комиссарам ЕС.
«Балтийские порты могут обеспечить надежную замену для транзита украинской продукции, включая зерно», — цитирует агентство текст письма.
Согласно информации агентства, в письме утверждается, что порты Балтийского моря в состоянии обеспечить транспортировку до 25 миллионов тонн зерна в год.

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#Литва
#Украина
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СМИ: Танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти
Handelsblatt: Украинские танки заправляют дизелем, произведенным из российской нефти
25 июля 2023, 00:05

Фото: iStock/Michele_Ursi

Украинская военная техника и танки, судя по всему, все больше используют дизель, произведенный из российской нефти, который поступает через Венгрию и Турцию, пишет издание Handelsblatt.
«Это война парадоксов: украинские танки, похоже, все больше зависят от нефти, пришедшей из России. Украинская таможня отмечает рост импорта дизельного топлива из Венгрии и Турции, где на местных НПЗ перерабатывают нефть, большей частью импортированную из России», — отмечает издание.
В то же время, те компании, которые не получают нефтяное сырье из России, утрачивают свои позиции на украинском рынке. По мнению Handelsblatt, это связано с конкурентным преимуществом венгерской компании MOL перед другими европейскими нефтяными компаниями, поскольку у нее есть специальное разрешение Евросоюза на продолжение поставок российской нефти на свои НПЗ.

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#танки
#СВО
#Украина
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Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России
Белый дом после атаки дронов на Москву заявил, что не поддерживает атаки ВСУ вглубь России
24 июля 2023, 23:11

Фото: istockphoto/AlexandrBognat

Соединенные Штаты не одобряют военные действия ВСУ на территории России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя ситуацию с беспилотниками, атаковавшими Москву.

«Мы явно выразили нашу позицию, которая заключается в том, что мы не одобряем атаки на территории России», — цитирует ее РИА Новости.
Жан-Пьер также отметила, что с точки зрения США, Крым, который также стал объектом бомбардировки, принадлежит Украине. Она указала на Россию как на сторону, отвечающую за продолжающийся конфликт, и добавила, что мир в регионе мог бы быстро наступить, если бы Россия отозвала свои войска.

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#БПЛА
#США
#Украина
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Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с герба
Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с ее герба и флага
24 июля 2023, 23:02

Фото: iStock/Liukov

Руководитель областной военной администрации Киева Руслан Кравченко объявил о планах по изменению герба и флага региона, заменив на них изображение Георгия Победоносца. Причина заключается в том, что этот общехристианский святой также представлен на гербах Москвы и Московской области.
В своих соцсетях Кравченко также отметил, что геральдическая экспертиза существующей символики региона была проведена по инициативе Киевской областной военной администрации. Новый герб и флаг прошли экспертизу в Институте истории Национальной академии наук Украины.

Эксперты предложили использовать образ ангела в качестве основы для герба.

«Герб с ангелом можно было увидеть на больших государственных печатях Великого княжества Литовского», — добавил Кравченко.
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#Украина
#СВО
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В Минобороны Украины признали, что наступление ВСУ отстает от графика
В Минобороны Украины заявили, что контрнаступление ВСУ отстает от графика
24 июля 2023, 22:52

Фото: iStock/Olena_Z

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, однако идёт по плану. Об этом сообщает CNN.
Резников отметил, что не каждое контрнаступление должно быть быстрым. При этом он назвал трудности, с которыми сталкиваются ВСУ при попытках прорвать российскую оборону.

«Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия фронта. И против нас множество врагов. Это война, это не компьютерная игра», – сказал Резников.
 
Он также объяснил, что украинские военные были вынуждены голыми руками расчищать от мин тропы через поля, отметив, что российская оборона имеет серьезные заминированные зоны безопасности, через которое крайне трудно прорваться.

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#спецоперация
#ВСУ
#контрнаступление
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