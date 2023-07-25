Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВС Украины.
«Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда», — сказал Макгрегор в ходе интервью на YouTube-канале London Real.
По словам американского военного, армия Украины понесла «чудовищные потери».
«Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен», — отметил бывший советник главы Пентагона.
По его мнению, Украина продолжает существовать исключительно из-за финансовой помощи США. Дуглас Макгрегор призвал положить этому конец и перейти к переговорам.
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