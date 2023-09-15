Полковник Матвийчук назвал ближайшей целью российской армии Одессу и Николаев

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Ближайшими целями Вооружённых сил РФ в зоне специальной военной операции будут являться Одесса и Николаев. Такую мысль в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Активную фазу военных действий никто не отменял. Цели, которые поставлены президентом [России Владимиром Путиным], должны быть достигнуты. <...> Наша ближайшая цель — Одесса, Николаев, а конечная цель — принятие капитуляции в Киеве», — отметил полковник, говоря о том, что в первую очередь предпримет российская армия, когда закончится контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ).Ранее Анатолий Матвийчук назвал три важных последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления — снижение боеспособности, особенно на переднем крае боевых действий, подрыв морального духа солдат, а также увеличение социального напряжения в украинском обществе, выражающегося в том числе и уклонением от призыва и мобилизации.
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