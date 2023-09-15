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Полковник Матвийчук назвал ближайшей целью российской армии Одессу и Николаев

15 сентября 2023, 03:28
Фото: iStock/Gelia

Фото: iStock/Gelia

Ближайшими целями Вооружённых сил РФ в зоне специальной военной операции будут являться Одесса и Николаев. Такую мысль в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Активную фазу военных действий никто не отменял. Цели, которые поставлены президентом [России Владимиром Путиным], должны быть достигнуты. <...> Наша ближайшая цель — Одесса, Николаев, а конечная цель — принятие капитуляции в Киеве», — отметил полковник, говоря о том, что в первую очередь предпримет российская армия, когда закончится контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее Анатолий Матвийчук назвал три важных последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления — снижение боеспособности, особенно на переднем крае боевых действий, подрыв морального духа солдат, а также увеличение социального напряжения в украинском обществе, выражающегося в том числе и уклонением от призыва и мобилизации.

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Минобороны показало работу миномета «Василек» на Купянском направлении
Миномет «Василек» поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении — Минобороны
15 сентября 2023, 04:20

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На Купянском направлении российские военные после получения разведданных группы «Запад» в качестве средства огневого поражения опорных пунктов ВСУ использовали 82-мм автоматический миномет «Василек». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что один из самых эффективных способов работы миномета — это «кочующий миномет», когда огневая позиция быстро меняется, а точность и скорость поражения целей достигается с помощью корректировке огня с БПЛА.

«Василек» остается незамеченным для артиллерийской и воздушной разведки противника. Однако минометный расчет при использовании такого вооружения каждый раз рискует жизнью, так как до позиций украинской армии максимум несколько километров.



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#всу
#минобороны
#вооружения
#россия
#украина
#сво
#вооружение
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На Украине разразился скандал после ложного сообщения Минобороны об успехах ВСУ
15 сентября 2023, 03:24

Фото: iStock/Olena_Z

Заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о якобы взятии под контроль ВСУ населенного пункта Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вызвала волну возмущения. Об этом пишет ТАСС.
«Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава», — опровергла слова заместителя министра одна из бригад ВС Украины.

Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко порекомендовал не читать сообщения Минобороны Украины, так как всё это «какой-то цирк». По его словам, оборонное ведомство не выполняет даже основных задач — например, в сфере обеспечения украинских солдат.

Депутат Ирина Геращенко в свою очередь призналась, что ей стыдно за слова Маляр.

«В министерстве обороны назрели кадровые решения», — намекнула Геращенко на увольнение замминистра.

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#всу
#минобороны
#украина
#скандал
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Иностранные наемники на Украине убивают друг друга из-за мелких ссор
Telegraph: На Украине иностранные наемники убивают друг друга из-за мелких ссор
15 сентября 2023, 01:12

Фото: iStock/zabelin

Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, могут убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов. Об этом пишет Telegraph.
В публикации говорится, что на Украине полиция разыскивает тело наемника из Великобритании Дэниела Берка, который в прошлом году пополнил ряды украинской армии, однако в конце августа пропал. Кроме того, тело еще одного британского наемника Джордана Чедвика было найдено в конце июня.

«Товарищи в рядах ВСУ опасаются, что эти люди могли быть убиты не россиянами, с которыми они приехали сражаться, а другими иностранными добровольцами», — отмечает автор.

По его словам, в случае с пропажей Берка правоохранители рассматривают версию о споре из-за денег и транспорта. В случае же с Чедвиком предполагается, что британец в мог быть убит ходе мелкой ссоры или во время воинской церемонии «посвящения», когда все пошло не по плану.

Наемники, служащие в ВС Украины, жалуются на отсутствие какого-либо отбора на службу. По их словам, это позволяет  попасть в ряды украинской армии «злоумышленникам».

«Есть парни, которым здесь не следует находиться — кто-то с уголовным прошлым, кто-то с посттравматическим стрессовым расстройством, а кто-то имеет проблемы с наркотиками и алкоголем», — цитирует издание слова одного из наемников.

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#полиция
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#всу
#наемники
#украина
#военные
#иностранцы
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Киев частично эвакуирует жителей подконтрольных ему районов Херсонской области
15 сентября 2023, 01:09

Фото: iStock/repinanatoly

Власти контролируемых Вооружёнными силами Украины (ВСУ) районов Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов, которые регулярно обстреливает российская армия. Такое решение было принято на совете обороны Херсонской области, сообщил в своём Telegram-канале глава украинской администрации региона Александр Прокудин.
Эвакуированы будут жители Понятовки, Красного Маяка, Ольговки, Веселого, Приозерного, Токаревки и еще более двух десятков населенных пунктов. Помимо этого, в контролируемых Киевом районах Херсонской области увеличат длительность комендантского часа — теперь он будет действовать с 20:00 до 6:00.

Подконтрольная ВСУ часть Херсонской области регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Как пишет РБК, в ночь на 14 сентября украинские власти региона сообщили об обстреле поселка Новодмитровка, снаряды попали по частному дому.

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#херсонская область
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#обстрел
#всу
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Разведгруппа «Ночные охотники» обратила в бегство ДРГ ВСУ в Харьковской области
14 сентября 2023, 22:20

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские силы обратили в бегство украинскую ДРГ на Купянском направлении в Харьковской области, сообщил боец разведгруппы «Ночные охотники» в интервью «РИА Новости».
«Вычислили ДРГ противника до 10 человек, подняли дрон со взрывчаткой, когда они побежали, ударили еще артиллерией. В итоге, бросив раненых, убежали», - прокомментировал ситуацию российский боец. 

Ранее военнопленный украинец Виталий Битюк рассказал, как командование ВСУ отправило 60 человек на штурм прямо по минному полю, почти никто из них не выжил. Битюк задался объективными вопросами – зачем гнать на убой такое количество солдат и как потом смотреть в глаза их родным?

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#всу
#солдат
#харьков
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Стало известно, сколько солдат Киев на самом деле потерял с начала СВО
Гагин: Киев с начала СВО потерял порядка полумиллиона военнослужащих
14 сентября 2023, 21:43

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины потеряли порядка полумиллиона солдат с начала спецоперации, об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин подчеркнул, что в этой статистике не учтены солдаты, которые получили ранения. Какое-то количество из травмированных после лечения сможет вернуться в строй, однако, некоторые останутся небоеспособными.

В полмиллиона погибших также не включены пропавшие без вести, которых с украинской стороны колоссальное количество.

В связи с этим, Гагин считает, что Украине сейчас стоит задумываться не столько о недостатке призывников, сколько о демографическом кризисе.

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#солдаты
#всу
#погибшие
#сво
#украина
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В бой идут одни старики: пенсионеры в рядах ВСУ штурмуют территории ДНР
Пленный Ольховик: Украина обещала не пускать мобилизованных стариков на поле боя
14 сентября 2023, 21:20

Фото: iStock/Olena_Z

На штурм Опытного и Авдеевки в ДНР идут мобилизованные пенсионеры старше 50 лет. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик.
Он сообщил, что украинские власти обещали мобилизованным пенсионерам не отправлять их на прямые столкновения на фронте, чтобы не подвергать опасности пожилых людей. А по итогу оказалось, что сразу после прохождения обучения военнослужащие, возраст которых превышал 50 лет, были отправлены в места наиболее активных боёв, откуда они уже не вернулись. 

Сам Ольховик, которому около 50 лет, заявил, что ему просто повезло выжить.

Ранее жители Киева сообщали о начале мобилизации стариков на Украине. По словам очевидцев, в городе хватают всех мужчин во всех общественных местах.

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#всу
#украина
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В России знают, как бороться с ATACMS, хотя они еще не попали на Украину
Бывший разведчик Риттер: Россия заблокирует ракеты ATACMS, если США поставят их ВСУ
14 сентября 2023, 21:13

Фото: iStock/vadimrysev

Россия легко сможет подавить или заблокировать американские ракеты ATACMS, если США решатся передать их Киеву, об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik.
«Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели. Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Именно поэтому разведчик убежден – нет совершенно никакого смысла в передаче этого типа ракет Вооруженным силам Украины. Они все равно не смогут повлиять на ситуацию.

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#россия
#ракеты
#сша
#всу
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Украинское командование толкает своих солдат на минные поля
Военнопленный ВСУ: Командование отправляет бойцов на штурм по минному полю
14 сентября 2023, 20:09

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Украинское командование отправило 60 человек на штурм прямо по минному полю, почти никто из них не выжил, об этом рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты Виталий Битюк в интервью «РИА Новости».
«Нас выдвинулось три группы по 20 человек, я был в составе одной из групп. Без каких-либо уточнений просто погнали, вдоль неразминированной посадки, буквально по минному полю. Начали подрываться, раскрыли себя, нас начали крыть со всех огневых средств: из минометов, пулеметов. Было очень много раненных, двухсотых (убитых), я был контужен, когда очнулся, вокруг меня были уже только российские солдаты», - прокомментировал ситуацию пленный солдат. 

Пленный рассказал, что их отправили на штурм посёлка Опытный в Донецкой Народной Республике. 

Битюк задался объективными вопросами – зачем гнать на убой такое количество солдат и как потом смотреть в глаза их родным?

Ранее Владимир Рогов рассказал, что целая группа солдат Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен возле Времевского выступа в Запорожской области. По его словам, украинцы сдались «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.

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