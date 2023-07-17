Полковник Матвийчук заявил, что Крымский мост атаковали малозаметные дроны примерно с 300 кг взрывчатки

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Матвийчук отметил, что когда такие БПЛА идут на большой скорости, их очень тяжело обнаружить с помощью РЛС. Эксперт сообщил, что британцы поставили Украине порядка 150 подобных аппаратов. Часть из них уже была применена. Как пояснил полковник, БПЛА управляются дистанционно посредством космической связи.
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