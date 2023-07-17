Полковник Матвийчук заявил, что Крымский мост атаковали малозаметные дроны примерно с 300 кг взрывчатки

В Орджоникидзевском районе Мариуполя с осени прошлого года ведутся ремонтно-восстановительные работы жилого многоквартирного дома.

Работы по восстановлению жилого дома идут ударными темпами. На данный момент завершаются работы по монтажу отопления, оконных блоков, дверей, горячего и холодного водоснабжения, канализации, отделочные работы в местах общего пользования. Уже запланировано проведение кровельных работ, оснащение здания электроснабжением и газоснабжением.

«Наши эксперты осуществляют постоянный контроль за качеством и соблюдением строительных норм и правил на различных объектах, обеспечивая безопасную и эффективную работу строителей», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.