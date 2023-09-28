Полковник назвал мобилизационный предел Украины

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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отставке полного состава правительства региона. Заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина сообщила об этом в Telegram.
Согласно Конституции республики, кабинет министров обязан уйти в отставку в течение двух дней после вступления главы региона в должность. В течение двух недель Айсен Николаев представит кандидатуры на пост председателя правительства, его заместителей и ключевых министров республики для рассмотрения в парламенте.
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Артем Кузьмин