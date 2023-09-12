Полковник назвал самый мощный российский беспилотник в зоне СВО

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Военный эксперт и полковник в отставке Юрий Кнутов подчеркнул, что самым маневренным и мощным российским беспилотником в зоне специальной военной операции (СВО) является последняя модификация дрона «Ланцет». В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о характеристиках «Ланцета», которые делают его по сути неуязвимым.
«Среди массовых дронов „Ланцет“, особенно в его новой версии, считается наиболее мощным. У него боевая часть весит пять килограммов, его дальность полета составляет 70 километров, и благодаря способности долго находиться в воздухе, он способен уничтожать любую технику, попавшую в его прицел», — пояснил Кнутов.С учетом массы боевой части «Ланцета», ни один танк не может выдержать его удар, даже если у него установлена самая современная динамическая защита. Кнутов также отметил, что этот беспилотник выделяется не только маневренностью, но и высокой степенью скрытности.
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