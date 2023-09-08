Полковник назвал слабое место украинской обороны

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Купянское направление оценивается как уязвимое звено в системе обороны Украины, сообщил военный аналитик, полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с информационным ресурсом Ura.ru.
Эксперт отметил, что сложность ситуации в этом районе признается командующим Сухопутными войсками ВСУ, генералом Александром Сырским.
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