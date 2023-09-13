Полковник назвал три последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), составившие 71,5 тысячи человек в ходе текущей контрнаступательной операции, находятся в критической зоне, отметил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он выделил три основных последствия столь серьезных потерь.
«Эти потери уже достигли критического уровня, и мы видим три важных последствия. Во-первых, снижение боеспособности, что стало очевидным на переднем крае боевых действий. Во-вторых, это подорвало моральный дух солдат; бойцы стали менее устойчивыми к потерям и массово сдавались в плен. И, наконец, третье последствие — увеличение социального напряжения в обществе: люди неохотно идут на призыв, пытаются уклоняться от армейской службы, и появляются антивоенные настроения», — отметил эксперт.Однако Матвийчук также подчеркнул, что несмотря на эти сложности, ВСУ все равно смогут продолжить свои военные операции.
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