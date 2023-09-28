Полковник Пинчук: Все шаги Киева на фронте сегодня сводятся к одному

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«Ввязываться в боевые действия на территории России тоже невозможно. Полностью выдавить русских с новых территорий? Я думаю, не существует ни одного сценария, который бы такую задачу полноценно выполнял. Тогда перед Западом и Киевом возникает вопрос о том, а к чему, мол, мы тогда идём?», — приводит слова военного эксперта Царьград.
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