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Полковник Пинчук: Все шаги Киева на фронте сегодня сводятся к одному

Полковник Пинчук: создание реальной угрозы для Крыма — единственная цель ВСУ
28 сентября 2023, 18:58
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук заявил, что захват Крыма или хотя бы создание реальной угрозы для него — это единственная цель ВСУ в военном противостоянии с РФ. Об этом сообщает Царьград.
Пинчук отметил, что на Западе понимают, что нанести поражение ВС РФ не получится даже при реализации самых оптимистичных сценариев.

«Ввязываться в боевые действия на территории России тоже невозможно. Полностью выдавить русских с новых территорий? Я думаю, не существует ни одного сценария, который бы такую задачу полноценно выполнял. Тогда перед Западом и Киевом возникает вопрос о том, а к чему, мол, мы тогда идём?», — приводит слова военного эксперта Царьград.


Пинчук добавил, что Запад рассчитывает на переговоры, которые на каком-то этапе конфликта.

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#переговоры
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Школу в Подольске назвали именем погибшего под Луганском лейтенанта Зернова
28 сентября 2023, 18:45

Фото: сайт «За победу»

Школа в деревне Федюково городского округа Подольск теперь носит имя Дмитрия Зернова. Соответствующее постановление подписал Андрей Воробьёв, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В школе Зернов работал с 2011 года. Он преподавал физкультуру, занимал должность замдиректора по безопасности и руководил юнармейским отрядом.  Как только началась мобилизация, пошёл служить добровольцем. 

Как следует из постановления, Зернов был лейтенантом Вооруженных сил России, кавалером Ордена мужества. Он героически погибшим при выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики.

 23 июля под Луганском, прикрывая своих товарищей, он отстреливался до последнего патрона, пока рядом не разорвался вражеский снаряд.  В сентябре в Федюковской школе открыли «Парту Героя». 

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#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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РИА: Раненый украинский пленный рассказал, как ВСУ обстреляли сослуживцев
28 сентября 2023, 17:35

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ обстреляли своих же сослуживцев, когда российские силы начали эвакуировать раненых врагов, в интервью для «РИА Новости».
По словам пленного, украинское командование обмануло своих подчиненных. Их бросили в блиндажи и обещали, что поменяют через два дня. Однако, смена так и не пришла, а на третий день блиндаж взяли российские военные. 

«А когда ребята оказали мне помощь, перебинтовали, то вычислили наше местонахождения и начали украинские зенитки, или не знаю кто, выпускать снаряды. Попало мне в ногу, вторую ногу немного забило, пятку оторвало немного», - рассказал раненый от своих же сослуживцев военный. 

Он также отметил, что их совсем не готовили к боевым действиям. Прежде чем в первые оказаться на передовой, украинец только таскал кровати и ездил за продуктами.

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#помощь
#военные
#всу
#сво
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В результате удара ВСУ по Херсонской области пострадала сотрудница детсада
28 сентября 2023, 17:21

Фото: iStock/Alexyz3d

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Херсонской области, в результате которого пострадала сотрудница детского сада, об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла, лишь чудом никто не пострадал», - прокомментировал ситуацию Алексеенко.    

По предварительной информации, пострадала одна сотрудниц детского сада, которая в момент атаки находилась на улице.

Он также отметил, что несмотря на все старания киевского режима прервать процесс обучения в новых регионах РФ – ничего у них не получится.

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#удар
#сво
#детские сады
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Каширяне отправили на СВО 40 тонн гумпомощи
28 сентября 2023, 17:11

Фото: Istock/Dzmitry Ryshchuk

На территории городского округа Кашира с августа этого года работает Фонд содействия развития городского округа «Кашира 660». Директором Фонда является руководитель Каширского «Боевого братства» Александр Серяпин.
Приоритетными задачами Фонда являются поддержка военнослужащих в зоне СВО и общественно-значимые проекты по развитию городского округа. Об этом сообщила администрация городского округа Кашира.

В рамках проекта «Сила Единства Подмосковья» в части, где служат каширяне доставляется гуманитарная помощь. Боевым братством городского округа Кашира воинским подразделениям в зону СВО были отправлены более 40 тонн гуманитарной помощи и технических средств. 

Стоит отметить, что с мая по сентябрь они курировали работу областного распределительного центра гуманитарной помощи. На Донбасс за этот период было отправлено 200 тонн помощи.

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#кашира
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#донбасс
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Подмосковные строители продолжают восстанавливать жилые дома в Мариуполе
28 сентября 2023, 17:07

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области завершают восстановление жилого многоквартирного дома в Приморском районе Мариуполя.

Трёхэтажное кирпичное здание получило прямое попадание снаряда, которое пришлось на кровлю, разрушив квартиры на третьем этаже и частично на втором.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы.

«В настоящий момент завершается восстановление и усиление конструктивных элементов здания, подходят к концу работы по отделке мест общего пользования и монтажу отопительной системы», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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Совсем скоро школа в Мариуполе примет своих учеников.

В Центральном районе города Мариуполя полным ходом идёт восстановление детского сада.
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Российские силы массово жгут западные танки на Украине
Риттер: Россия уничтожает западные танки ВСУ в Запорожье
28 сентября 2023, 15:58

Фото: iStock/Michele Ursi

На Запорожском направлении российские военные уничтожают западные танки, брошенные ВСУ в ходе контрнаступления, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино. Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, тоже самое будет и с Abrams», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По словам разведчика, в настоящий момент западные танки окончательно утратили свою работоспособность из-за сильных ливней и распутицы. К тому же, Запад поставляет Киеву уже устаревшие модели. 

Риттер напомнил, что ВСУ упорно пытались прорвать линию российской обороны в районе села Работино, однако, понеся огромный потери, киевские силы так ничего и не добились.

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#танки
#всу
#запад
#сво
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Польша подтвердила украинское происхождение ракеты, убившей двух человек
Польша подтвердила что ракета, убившая двух человек в 2022 году, была украинской
28 сентября 2023, 15:50

Фото: istock / 3D_generator

Ракета, упавшая в ноябре 2022 года на территории Польши и убившая двух человек, была украинской. Об этом 28 сентября сообщил генеральный прокурор республики Збигнев Зебро.

«Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой — еще советской <...> Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», — заявил Генпрокурор.
Напомним, что ночью 15 ноября 2022 на территорию Польши около границ с Украиной упала ракета, которая изначально по мнению Польши, принадлежала РФ. В результате атаки погибли 2 человека. Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что таким заявлениям нет доказательств, и с большей долей вероятности ракета принадлежала ПВО Украины. Министрество обороны РФ заявило, что не совершало атак возле украинско-польской границы в тот день.

Зебро также рассказал, что украинская сторона не хочет идти на сотрудничество с Польшей в расследовании этого инцидента.

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#пво
#польша
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Минобороны: Российские ВКС сбили украинский Су-25 в ДНР
28 сентября 2023, 14:53

Фото: istock / Kharkhan_Oleg

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ сбила украинский штурмовик Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили журналистам РИА Новости в ходе брифинга Министерства обороны 28 сентября.
Штурмовик сбили в районе села Торецкое на территории ДНР.

Помимо этого, за прошедшие сутки средствами ПВО были перехвачены 4 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и уничтожены суммарно 26 беспилотников в районах населенных пунктов Кодема, Берестовое и Новопетриковка в ДНР и под Новым и Самойловкой в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ наносят удары по своим же сослуживцам, которые решили сдаться в плен. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Командир отметил, что такое регулярно происходит на артемовском направлении, где часто берут украинских пленников. Но многие из них погибают при ударах, наносимых Вооружёнными силами Украины.

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#авиация
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#днр
#рф
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ВСУ наносят удары по своим же военным, сдающимся в плен
Алаудинов: ВСУ неистово бьют по своим же, сдающимся в плен
28 сентября 2023, 14:22

Фото: iStock/MHJ Hoek Beheer BV

ВСУ наносят «неистовые удары» по группам своих же сослуживцев, которые приняли решение сдаться в российский плен. Об этом рассказал заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Он рассказал, что так часто происходит на артемовском направлении, где в плен берется большое число украинских военных. Однако большинство из них гибнет при ударах, наносимых по ним другими военнослужащими ВСУ.

«К сожалению, их собратья, которые видят, что мы взяли их в плен, начинают наносить такой неистовый огонь артиллерии, чтобы они не остались в живых», - цитирует РИА Новости Алаудинова.

По его словам, большая часть их тех украинских военных, которые хотят сдаться в плен ВС РФ, гибнет еще до того, как попадает на участок российского базирования.

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