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Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что у украинских боевиков есть еще пара недель, чтобы успеть достичь успеха на поле боя, потому что потом начнется сезон дождей. Об этом Райснер сообщил в прямом эфире ZDFheute.
Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского свергнут или убьют, по причине того, что он не настроен вести переговоры о мире с Россией. Джонсон отметил, что в результате действий киевского правительства Украина переживает настоящую демографическую и гуманитарную катастрофу.
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Екатерина Коршунова