Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что у украинских боевиков есть еще пара недель, чтобы успеть достичь успеха на поле боя, потому что потом начнется сезон дождей. Об этом Райснер сообщил в прямом эфире ZDFheute.