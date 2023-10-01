Полковник Райснер: ВСУ потеряли уже треть всех танков Leopard, переданных Киеву

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Украинские войска потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) уже как минимум третью часть переданных Западом танков Leopard. Об этом в разговоре с изданием Die Welt заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер.
По его словам, эффективность этих бронемашин оказалась куда менее значительной, чем ожидалось и анонсировалось
При этом Райснер не преминул заметить в разговоре с корреспондентом издания, что западные страны «лишь частично» исполнили свои обещания по поставкам военной техники Украине.
Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери. Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine.
В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.
На прошлой неделе разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем. Механик-водитель, который был тяжело ранен и попал в плен, несколько раз подчеркнул, что он является не наемником, а военнослужащим бундесвера.
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«Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены», — цитирует полковника Die Welt.
Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери. Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine.
В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.
На прошлой неделе разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем. Механик-водитель, который был тяжело ранен и попал в плен, несколько раз подчеркнул, что он является не наемником, а военнослужащим бундесвера.
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Артем Путинцев