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Полковник Райснер: Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ

11 октября 2023, 03:22

Полковник ВС Австрии Маркус Райснер заявил, что западные партнёры находятся в процессе признания провала контрнаступления ВС Украины.

«Приходится с большим разочарованием констатировать: Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось», — сказал австрийский военный в беседе с телеканалом N-TV.

Райснер добавил, что по оценкам британцев, продвижения украинской армии с начала наступательной операции якобы позволило Киеву сковать подразделения ВС РФЯ, однако это не равноценно прорыву к Азовскому морю, который является целью контрнаступления.

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Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 84 единицы боеприпасов
11 октября 2023, 01:30

Фото: iStock/Tomas Ragina

По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские вооруженные силы 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки
В общей сложности было выпущено 84 боеприпаса. Обстрелы затронули местности в Горловке, Гольмовском, Ясиноватой, Ясиноватском районе и Донецке.

За прошедшие сутки также сообщили о двух гражданских пострадавших. В Никитовском районе Горловки один человек получил ранения в результате нападения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а в Мариуполе мирный житель пострадал от взрыва боеприпаса.

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#всу
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Офицера ВС США поразил ход Путина на Украине
Офицер Макгрегор: Россия построила грозную армию из-за политических ошибок США
10 октября 2023, 21:47

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что РФ построила большую и мощную армию во время специальной военной операции. Об этом Макгрегор сообщил в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
Макгрегор отметил, что Россия сильно нарастила Вооруженные силы в специальной операции на Украине. Он подчеркнул, что российская армия является смертоносной.

Бывший советник главы Пентагона добавил, что Вашингтон проводил недальновидную политику по отношению к Москве. По его мнению, такие действия США очень глупые.

Ранее отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу написал, что умело организованная оборона российской армии сорвала операцию украинских войск, которые пытались разделить ее пополам. 

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#всу
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Офицер НАТО: ВСУ провалили операцию по прорыву в зоне СВО для артударов по Крыму
10 октября 2023, 18:47

Фото: iStock/Tomas Ragina

Отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу написал, что умело организованная оборона российской армии сорвала операцию украинских войск, которые пытались разделить ее пополам. Об этом сообщает 19Fortyfive.
По мнению Атламазоглу, такой удар был необходим киевскому режиму для приближению к Крыму на расстояние, с которого украинские боевики могли бы обстреливать полуостров из артиллерии, однако командование ВСУ потерпело поражение. 

Напомним, ВСУ  уже пятый месяц пыаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях.

Ранее командир мотострелкового взвода бригады с позывным «Шаман» заявил, что бойцы бригады береговой обороны, которая несла боевое дежурство в районе херсонских островов в дельте Днепра, выявили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, обосновавшуюся на борту брошенного речного судна с устройствами радиоэлектронной борьбы.

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#сша
#всу
#удар
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РИА Новости: ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ под Донецком
10 октября 2023, 18:40

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные около часу ночи 10 октября начали наносить массированные удары по всем украинским позициям в районе Донецка. Удары продолжают наноситься до сих пор. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, задействована вся артиллерия Первого донецкого армейского корпуса. Также для атак используется гаубичный дивизион мотострелкового полка, состоящего из мобилизованных на Урале бойцов. Уже ликвидировано порядка 20 целей.
 
Также есть информация, что российские силы также активизировались и на Артемовском направлении.

Ранее также сообщалось, что российские венные наступают к северу и югу Авдеевки, пытаясь взять этот населенный пункт в оперативное окружение. Уточняется, что российские венные смогли прорвать оборону ВСУ и прорвались к селу Бердичи. Также идет работа, чтобы зайти в тыл к противнику. Кроме того, ВС РФ развивают свое наступлением к югу от города под прикрытие ВКС России.

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#информация
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#вкс
#всу
#вс рф
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ВСУ роют траншеи в Харьковской области, создавая оборонительные укрепления
10 октября 2023, 18:27

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ роют траншеи, создавая оборонительные укрепления в Харьковской области, при этом разрушая подземные коммуникации. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев.
«Подтягивают дополнительные силы для обустройства оборонительных рубежей. Траншеи роют в крупных населенных пунктах на центральных улицах, уничтожая при этом подземные коммуникации», - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, украинские военные подтягивают дополнительные силы к линии соприкосновения. В основном - это боевики из теробороны.

Ранее сообщалось, что российские венные наступают к северу и югу Авдеевки, пытаясь взять этот населенный пункт в оперативное окружение. Уточняется, что российские венные смогли прорвать оборону ВСУ и прорвались к селу Бердичи. Также идет работа, чтобы зайти в тыл к противнику. Кроме того, ВС РФ развивают свое наступление к югу от города под прикрытием ВКС России.

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#военные
#вкс
#всу
#вс рф
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Кипр отказался передавать ВСУ 82 танка Т-80У
10 октября 2023, 18:27

Фото: istockphoto/svarshik

Кипр отказался от передачи танков из-за репутационных последствий войны в секторе Газа.
По информации Mash, греческий Кипр планировал отдать Киеву партию, при этом получив взамен израильские «Меркава Мк.3». Но, когда кипрская сторона увидела, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищённые «Меркава Мк.4», отказалась от сделки. 

Также сообщается, что Израиль и сам заявил, что из-за войны не сможет отдать свою тяжёлую технику: её выводят с хранения и отправляют в боевые части. Из-за этого приостановилось соглашение, которое лоббировала Германия, о планах довооружить ВСУ без нанесения вреда своей оборонной промышленности. 

Ранее кипрские власти просили Берлина передать им «Леопардов» за каждый отправленный Украине Т-80У. По предварительной версии, такого количества танков данной серии в Германии для обмена не оказалось, поэтому в сделку включили Израиль.

Т-80У является самым мощным танком СССР, который поставлялся Россией в греческую часть Кипра в 1990-х годах для защиты от Турции.

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#всу
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Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России
Медведев: от хорошего обеспечения российской армии зависит победа в СВО
10 октября 2023, 17:47

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что задел в обеспечении российской армии является хорошим.
Медведев отметил важность того, чтобы так и продолжалось и дальше, так как от хорошего обеспечения ВС РФ зависит победа России в специальной военной операции.

Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что экономия на финансировании военных расходов для достижения целей специальной военной операции невозможна. По словам Силуанова, расходы спецоперации обеспечены ресурсами в 2024 году.

Он добавил, что военные расходы возрастут. Их размер составит более десяти триллионов рублей.

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#медведев
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Российские военные пытаются взять Авдеевку в оперативное окружение
10 октября 2023, 17:29

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские венные наступают к северу и югу Авдеевки, пытаясь взять этот населенный пункт в оперативное окружение. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственный источник.
«Стараются прорваться с двух сторон. Если получится — враг окажется в оперативном окружении», — говорится в сообщении.
 
Уточняется, что российские венные смогли прорвать оборону ВСУ и прорвались к селу Бердичи. Также идет работа, чтобы зайти в тыл к противнику. Кроме того, ВС РФ развивают свое наступление к югу от города под прикрытие ВКС России.

Ранее стало известно, что российские военные прорвали оборону ВСУ на северном фланге в районе посёлка Бердичи на Авдеевском направлении в ДНР. Ситуация на данном участке линии соприкосновения движется в сторону создания «Авдеевского котла». При этом советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин также заявлял, что за минувшие сутки российские военные смогли проломить оборону ВСУ и продвинуться вперед в Авдеевке.

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#всу
#вс рф
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Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском
Гросси: Зеленский обещал не обстреливать Запорожскую АЭС
10 октября 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС. Об этом сообщает Guardian.
По словам Гросси, Зеленский ответил, что все остальные варианты атаки «находятся на рассмотрении». 

Ранее сообщалось, что Украина совершила три попытки захвата Запорожской АЭС, однако усилия оказались напрасными, по причине того, что бойцы российской армии отразили все атаки.

Напомним, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин отметил, что признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова трёх попыток атаковать ЗАЭС говорит о стремлении Киева к ядерному шантажу России и Европы.

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