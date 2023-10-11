Полковник Райснер: Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ

Полковник ВС Австрии Маркус Райснер заявил, что западные партнёры находятся в процессе признания провала контрнаступления ВС Украины.
«Приходится с большим разочарованием констатировать: Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось», — сказал австрийский военный в беседе с телеканалом N-TV.
Райснер добавил, что по оценкам британцев, продвижения украинской армии с начала наступательной операции якобы позволило Киеву сковать подразделения ВС РФЯ, однако это не равноценно прорыву к Азовскому морю, который является целью контрнаступления.
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