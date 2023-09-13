Полковник раскрыл способ противодействия ракетам ATACMS

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны обнаруживать и противодействовать различным типам ракет, включая дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут быть поставлены Украине, заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру» .
ATACMS — это мощная ракета, которая может быть запущена с многоракетных систем залпового огня (MLRS) или систем HIMARS. Она выглядит как обычная ракета, но имеет значительную дальность стрельбы, достигающую 250 километров (по некоторым данным — 500 километров). У нее есть разные варианты боевых частей, включая моноблочные, кассетные и фугасные. ATACMS способна поражать цели, включая фортификации, бронетехнику и скопления пехоты», — пояснил эксперт.
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Артем Кузьмин