Полковник раскрыл способ противодействия ракетам ATACMS

Нескольким украинским беженцам, находящимся в Ирландии, были доставлены фальшивые письма, которые якобы отправлены от имени министерства юстиции Ирландии. В этих поддельных сообщениях говорилось о необходимости их возвращения на Украину с целью службы в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), говорится в статье газеты Irish Times.

Письма, в качестве примера, имели дату 7 сентября и заявляли, что министерство юстиции Ирландии получило запрос от украинского правительства относительно экстрадиции. Этот запрос, согласно сообщениям, был мотивирован «правом на призыв к военной службе на Украине». В этих фальшивых письмах также говорилось о «невыполнении законной обязанности службы в ВСУ» на Украине.



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