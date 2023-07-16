Полковник спецназа Матвийчук: Безвозвратные потери ВСУ составляют 400 тысяч человек

Безвозвратные потери украинской армии с начала СВО составляют 400 тысяч человек. Об этом рассказал URA.RU полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.
Общие же потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая больных, раненых и убитых, составляют приблизительно 700-800 тысяч человек, уточнил Матвийчук. По его словам, мотивации воевать у украинских военнослужащих уже практически не осталось.
Также Анатолий Матвийчук подчеркнул тот факт, что желание продолжать конфликт с Россией сохраняют лишь «националистические батальоны и административно-репрессивный аппарат государства», в то время как для всех остальных боевые действия уже превратились в рутину.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления потери ВСУ составили более 26 тысяч человек живой силы.
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«Люди воевать уже не хотят. Молодежь, которая была мотивирована националистическими идеями, или погибла, или осознала неправомочность своих действий», — отметил эксперт.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления потери ВСУ составили более 26 тысяч человек живой силы.
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Артем Путинцев