Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли и сожгли заживо иностранного наемника на поле боя на Запорожском направлении, поскольку не хотели, чтобы он попал в плен. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений российской разведки с позывным «Шума».