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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разваливаться под натиском российских сил. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
«Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части. Они неплохие люди и солдаты, они сделали все возможное», — сказал Макгрегор, добавив, что все украинские больницы уже переполнены.Ранее полковник отмечал, что когда российская армия берет под свой контроль новый город – туда сразу прибывает помощь с провизией, лекарствами и всем необходимым. Подобное отношение заставляет украинцев добровольно складывать оружие и сдаваться в плен.
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