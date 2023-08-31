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Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что американскому военно-промышленному комплексу выгодно, чтобы РФ уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине, так как это будет способствовать получению новых заказов от правительства. Об этом Уилкерсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Напомним, ранее украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не станет решающим фактором в ходе сражения. Кривонос считает, что истребители улучшат возможности ВСУ, однако не станут решающими. По его мнению, пехота — это определяющий исход в сражениях.
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Екатерина Коршунова