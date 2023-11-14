Полковник в отставке Баранец призвал готовиться к роевой войне

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Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 14 ноября ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Информации о разрушениях или пострадавших нет.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что массированные атаки беспилотниками будут продолжаться ещё долго, и России нужно искать новые решения этой проблемы. Об этом он рассказал «Радио 1».
Военный эксперт напомнил, что сегодня Россия использует антидроновые оружия, беспилотники-камикадзе. Однако собеседник уверен, что на этом нельзя останавливаться.
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«У нас появился лучший тактический беспилотник ZALA Ланцет, которого украинцы боятся больше всего, мы уплотняем противовоздушную оборону, но надо готовиться к так называемой роевой войне. Она сложна тем, что наши радары тоже имеют определённые ограничения по обнаружению этих беспилотников, к тому же, когда беспилотники используются в массовом виде, то с ними труднее работать. Вот это одна из задач, которую сейчас решают и наши учёные, наше НИИ, наше конструкторское бюро. Здесь нужны новые оригинальные решения и средства поражения», — сказал Баранец.
«Мы сейчас пытаемся применять боеприпасы, которые могли бы в середину этой стаи послать ракету. Борьба с этой напастью у нас идёт, но волшебное решение этой проблемы вряд ли будет быстро найдено, это вызов времени и мы его должны достойно принять», — добавил он.Читайте также:
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