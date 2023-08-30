Ветеран «Альфы» Гончаров предположил, что БПЛА по «Москва-Сити» запускают из Подмосковья

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В ночь на 30 августа 2023 года была зафиксирована самая массовая атака беспилотников по территории России. Украинские дроны попытались атаковать целых семь регионов РФ: Севастополь, Псков, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и Московскую области.
В причинах столь масштабной атаки Украины на российские города, а также в том, как можно минимизировать угрозу, помог «Радио 1» разобраться полковник в отставке, почетный президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Единственным выходом из положения, при котором по регионам РФ периодически прилетают вражеский дроны Гончаров назвал сдвигание украинских войск на такое расстояние, с которого их устройства не смогут долететь до нас.
При этом, единственная цель этих атак, по мнению полковника, – посеять панику и запугать россиян, поскольку больших материальных потерь атаки украинских БПЛА нам не наносят.
В завершении Гончаров призвал всех граждан России сохранять бдительность и обращать пристальное внимание на все подозрительное. Ведь в самом обычном российском гараже прямо сейчас могут собирать украинский беспилотник, который позже постарается нанести удар по инфраструктуре РФ.
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«Я думаю, что ослабления это ситуации не будет. Она будет по нарастающей, ели Украина не будет иметь объявленных успехов на линии фронта, то, думаю, беспилотники – это единственное, что они могут предъявить своим хозяевам натовцам и американцам», - прокомментировал ситуацию эксперт.
«На сегодняшний момент, к сожалению, наши спецслужбы так и не могут ответить на вопрос – «Откуда эти беспилотники проникают в Подмосковье и Москву?». Кто-то сказал, что они летят с Украины, но я глубоко сомневаюсь, что 1,5-2 тысячи километров эти беспилотники могли пролететь до Москвы и ударить по «Москва-Сити». Я предполагаю, что это все-таки та огромная агентура Украины, СБУ, которая находится у нас в районе Подмосковья или в близлежащих областях, и запускает эти беспилотники», - отметил полковник.
При этом, единственная цель этих атак, по мнению полковника, – посеять панику и запугать россиян, поскольку больших материальных потерь атаки украинских БПЛА нам не наносят.
«Сегодня на территории нашей страны находится большое количество агентуры ГУР Украины, а также наших врагов из НАТО. Потому что у нас сейчас в стране шесть с лишним миллионов украинцев, так называемых беженцев или тех, кто работал еще с 2014 года», - напомнил эксперт.
В завершении Гончаров призвал всех граждан России сохранять бдительность и обращать пристальное внимание на все подозрительное. Ведь в самом обычном российском гараже прямо сейчас могут собирать украинский беспилотник, который позже постарается нанести удар по инфраструктуре РФ.
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Евгения Парфентьева