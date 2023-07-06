Полковник запаса Насонов заявил о снижении активности украинских ДРГ у границ России

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Полковник в отставке и военный аналитик Роман Насонов отметил, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) уменьшили свою активность вблизи границ России.
Об этом он рассказал в интервью порталу Ura.ru.
По словам Насонова, причиной снижения активности украинских ДРГ может являться эффективная защита со стороны России. Он утверждает, что российская армия установила различные защитные меры, включая «подарки» в лесных массивах, оборудованные огневыми позициями, и прочие приспособления.
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По словам Насонова, причиной снижения активности украинских ДРГ может являться эффективная защита со стороны России. Он утверждает, что российская армия установила различные защитные меры, включая «подарки» в лесных массивах, оборудованные огневыми позициями, и прочие приспособления.
«С того времени, как началась активная стадия контрудара, украинские военные формирования прекратили активные действия в российских регионах, граничащих с Украиной. Ранее такие действия предположительно были предприняты с целью отвлечь часть сил из оборонительного расположения России», — заявил Насонов.Также эксперт подчеркнул, что попытки украинских ДРГ провести диверсии часто оборачиваются потерями для них, так как российские войска принимают эффективные меры для пресечения таких активностей.
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Артем Кузьмин