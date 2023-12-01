Половник Баранец: Зеленский решил закопать свою армию в окопы

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Наступление зимы ознаменовало новую фазу российско-украинского конфликта. Об этом в интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Киев начнёт переходить от атак к обороне, что приведёт к большим потерям со стороны украинской армии. Об это он рассказал в беседе с «Радио 1».
Эксперт подчеркнул, что российская армия тоже будет менять стратегию, но осторожно. По словам полковника в отставке, Россия не будет рисковать личным составом.
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«Похоже, что Зеленский решил закопать свою армию в окопы. Это говорит не только о смене стратегии, но и о тех проблемах, которые ожидают Зеленского зимой. Армия будет переходить к позиционной обороне, личный состав будет сидеть в окопах, что облегчит нам решение задач. Мы не будем действовать по-украински, устраивая для своих штурмы, мы будем бомбить их оборонительные рубежи ракетами, бомбами снарядами, авиацией», — отметил собеседник.
«Если Зеленский рассчитывает, что завтра Герасимов прикажет армии и дивизиям идти в наступление на эти оборонительные рубежи, то он ошибается. Мы категорически против мясных штурмов. Если армия переходит к обороне, она явно рассчитывает, что Россия купится на эту удочку. Но у нас генералов дураков нет», — заключил Баранец.Читайте также:
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Екатерина Шмакова