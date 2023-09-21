Польша не намерена передавать Украине своё новое вооружение

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не намерена передавать новое вооружение, приобретённое для нужд собственной обороны, Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TVN24.
Он отметил, что Польша закупила у США и Южной Кореи на миллиарды долларов новое вооружение Abrams, Patriot, HIMARS и другое.
Однако он добавил, что с Украиной подписан контракт на поставку гаубиц Krab. По словам, президента Польши, это обязательство выполняется.
При этом Дуда подчеркнул, что Украине может быть поставлено старое вооружение, от которого будет отказываться Польша на фоне новых поступлений.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена прекратить все поставки вооружения на Украину. Теперь целью Польши стало оснащение собственной армии, чтобы сделать её сильнейшей в Европе.
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Однако он добавил, что с Украиной подписан контракт на поставку гаубиц Krab. По словам, президента Польши, это обязательство выполняется.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена прекратить все поставки вооружения на Украину. Теперь целью Польши стало оснащение собственной армии, чтобы сделать её сильнейшей в Европе.
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Анастасия Чинкова