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Польша не намерена передавать Украине своё новое вооружение

Дуда: Польша приобрела вооружение для собственной обороны, а не для Украины
21 сентября 2023, 21:20
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не намерена передавать новое вооружение, приобретённое для нужд собственной обороны, Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TVN24.
Он отметил, что Польша закупила у США и Южной Кореи на миллиарды долларов новое вооружение Abrams, Patriot, HIMARS и другое.

Однако он добавил, что с Украиной подписан контракт на поставку гаубиц Krab. По словам, президента Польши, это обязательство выполняется.


При этом Дуда подчеркнул, что Украине может быть поставлено старое вооружение, от которого будет отказываться Польша на фоне новых поступлений.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена прекратить все поставки вооружения на Украину. Теперь целью Польши стало оснащение собственной армии, чтобы сделать её сильнейшей в Европе.

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#вооружение
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Отец бойца ВС РФ уехал на СВО, узнав о ранении сына
21 сентября 2023, 21:26

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Отец военнослужащего ВС РФ, узнав о ранении своего сына, отправился в зону боевых действия, подписав контракт с Минобороны России. Об этом РИА Новости боец с позывным «Морячок».
«Это (ранение – ред.) случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, поехал лечиться, позвонил матери и узнал, что отец здесь», - рассказал «Морячок».

Тогда его отец сказал, что, если сын не может воевать, значит вместо него пойдет он. После восстановления боец вернулся и теперь принимает участие в спецоперации вместе со своим отцом.

По его словам, его отец раньше воевал во Второй чеченской войне, после чего ушел в отставку и больше не собирался участвовать в боевых действиях. Однако, узнав о ранении сына, он подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.

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#сын
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В США раскрыли страшную судьбу танков Abrams, переданных Украине
Newsweek: американские танки Abrams утонут в грязи в Запорожье
21 сентября 2023, 19:54

Фото: iStock/Michael Vi

Переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей. Такое заявление сделала научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek.
«Использовать эти танки в Запорожье с приходом дождей было бы абсолютно нелогично из-за того, что они могут застрять в грязи. Машина поддержки тоже может увязнуть, и это обернется катастрофой», — объяснила Мирон.

Она также отметила, что украинским венным предстоит научиться управлять тремя разными танками: Abrams, Leopard и Challenger. Такая задача может обернуться логистическим кошмаром. Также эти машины нужно будет обслуживать и ремонтировать. Таким образом, она заключила, что ВСУ получат больше проблем, чем преимуществ.

Напомним, 21 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ближайшее время Украина получит танки Abrams. По его словам, первая поставка боевых машин включит в себя около десятка танков, затем будут направлены следующие.

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#сша
#танки
#украина
#всу
#машина
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В Киеве заявили, что Украина не нуждается в старых истребителях Mirage 2000
Игнат: Украине не нужны старые французские истребители Mirage 2000
21 сентября 2023, 19:40

Фото: iStock/ Mirage 2000

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, Украина не нуждается во французских истребителях Mirage 2000, так как они давно устарели.
«Любая помощь для нас важна, но не в варианте "Мираж 2000". Не можем мы сегодня позволить себе брать все, что угодно с авиационного парка, это нерационально и истощит работу наших людей», - заявил Игнат в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что Киев совместно с западными партнерами должны сосредоточиться на одном или двух типах истребителей. Вероятно, он имеет ввиду самолеты F-16.

При этом западные аналитики считают, что переданные Киеву Данией истребители F-16 станут легкой целью для российских систем ПВО и будут уничтожены. Также они сомневаются в том, что использование ВСУ истребителя F-16 окажет существенное влияние на поле боя с ВС РФ.

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#самолёты
#всу
#вс рф
#киев
#истребители
#пво
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Военный обозреватель Баранец назвал «бредовым» предложение о мобилизации безработных
Военный обозреватель Баранец: мобилизация безработных не поможет армии
21 сентября 2023, 17:53

Фото: iStock/scaliger

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в ходе беседы с Общественной службой новостей назвал бредовым и юридически безграмотным предложение депутата Госдумы Андрея Гурулёва об отправке в зону СВО безработных.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв заявил, что необходимо мобилизовать мужчин, которые получают пособие по безработице. По его словам, из-за таких тунеядцев затягивается спецоперация. А такая мера позволит трудоустроить их в армию.

По словам собеседника ОСН, это совершенно бредовое предложение, которое безграмотно как политически, так и юридически. 

При этом, Баранец утверждает, что привлечение безработных к службе в зоне СВО никак не поможет российской армии, поскольку «тунеядец останется таковым что в тылу, что на передовой». 

Также он отметил, что в России примерно 12 млн свободных рабочих мест, на которых можно разместить мужчин, находящихся на бирже труда, вместо того, чтобы трудоустраивать их в зоне СВО. По словам военкора, принуждение к службе незаконно, поэтому он был удивлён, что такие предложения выдвигает депутат Госдумы, который должен полагаться на законы. 

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#госдума
#депутат
#мобилизация
#сво
#мужчины
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Залужный может стать фигурантом уголовного дела на Украине
21 сентября 2023, 17:24

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного заподозрили в пособничестве России. Он может стать фигурантом уголовного дела по быстрому «захвату» военнослужащими ВС РФ юга Украины.
Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС со ссылкой на неназванный источник. По информации  телеканала, следствие ведется уже полтора года. Залужному якобы вменяют недобросовестное выполнение своих обязанностей, возможно, связанное с умыслом. Украинские  военные должны  были взрывать мосты и принимать другие оборонительные меры согласно уставу, без специальной команды президента Зеленского, однако этого не произошло.

Издание сообщает, что главком ВСУ уже имел беседы со следователями, но процессуального статуса по этому делу пока не имеет. Обозреватели телеканала сообщают, что в узких политических кругах дело об «оккупации» юга называют «делом Залужного». Пока идут допросы и никаких обвинений никому не предъявлено. Среди допрашиваемых — генералы, представители военного командования и гражданских властей.

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#военные
#следствие
#меры
#всу
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Американский журналист рассказал о грядущем мятеже украинский армии
Херш: Продолжение контрнаступления ВСУ повлекло бы за собой мятеж
21 сентября 2023, 15:27

Фото: istock / Tomas Ragina

В случае продолжения контрнаступления Вооружённых сил Украины в стане мог бы начаться мятеж. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш на странице в Substack.
По словам Херша, украинские солдаты бы взбунтовались, так как не хотят погибать на поле боя. 

«Солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде за авторством Белого дома при Байдене», — заявил журналист, ссылаясь на сотрудника американской разведки.
Ранее Сеймур Херш заявлял, что Россия уже победила в конфликте на Украине, но СМИ Америки и Белый дом продолжать обманывать людей. 

Также, ранее Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft рассказал о несоответствии ожиданий по итогам контрнаступления ВСУ.  Журналист заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского ситуация в мире сильно изменилась. 

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Минобороны: ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности Украины
21 сентября 2023, 15:19

Фото: istockphoto/aapsky

По сообщению пресс-службы министерства обороны России, Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на четверг, 21 сентября, нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, атака была произведена с помощью беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Цели  удара были достигнуты, все намеченные объекты поражены, уточнили в Минобороны.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы противника в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США. На Купянском направлении подразделениями ВС РФ уничтожена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

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#сша
#вс рф
#минобороны
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#всу
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«Разборки в песочнице»: политолог Журавлёв оценил условия Зеленского о перемирии
Политолог Журавлёв: условия Зеленского о мире невозможно выполнить
21 сентября 2023, 15:10

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

Политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что условия перемирия, названные Зеленским, невозможно выполнить по закону РФ. Об этом он сообщил в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее Владимир Зеленский назвал два условия перемирия с Россией. Во-первых, он требует выведения российских войск с территории Украины в её границах 1991 года. А, во вторых, президент страны заявил, что Киеву должна быть возвращена возможность контролировать Чёрное и Азовское моря и Керченский пролив. 

По словам собеседника «Вечерней Москвы», реализация этого плана недопустима, а также не подразумевает мирного урегулирования конфликта. 

Журавлёв отметил, что эти предложения напоминают «разборки в песочнице». Очевидно, по желанию Зеленского, Россия должна отдать всё, в том числе, жителей новых регионов, которые путём участия в Референдуме избрали страну, в которой хотят жить. 

При этом, он отметил, что у России были конкретные цели, которые заключались не в отнятии земель, а в спасении жителей Донбасса. Эта задача была достигнута, но всё может вернуться к прежнему состоянию, если позволить Киеву вновь руководить этим регионом. 

Кроме того, Журавлёв добавил, что результаты Референдума как и само законодательное подтверждение его проведения, уже нельзя отменить. То есть, Россия уже не сможет отдать эти территории по запросу другого государства. 

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#украина
#россия
#владимир зеленский
#военные
#граница
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RS: Зеленский столкнулся с другой политической реальностью после провала ВСУ
21 сентября 2023, 14:07

Фото: istock / Liukov

Ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась. Об этом заявил Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft.

«Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом год», – сообщается в материале.
По словам автора статьи, контрнаступление ВСУ не соответствует тем ожиданиям, которое предсказывали аналитики. Текущая ситуация повышает вероятность затяжного конфликта. Также Мэлли отметил, что из-за желания Белого дома продолжать поставлять финансы и оружие Киеву, в Вашингтоне накаляется противостояние. По оценкам журналиста, просьба Украины о предоставлении помощи у Белого дома находится в подвешенном состоянии. 

Напомним, что ранее Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН и выдвинул требования для прекращения боевых действий. Он заявил, что необходимо вывести войска с украинских территорий «в пределах 1991 года» и вернуть Киеву контроль над экономической зоной в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

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